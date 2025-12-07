במשחק מטורף: נתניה גברה 3:4 על הפועל חיפה

השחקן המצטיין
מאור לוי, ציון: 7
ברומטר של הקבוצה בנוסף לכיבוש השער
השחקן המאכזב
ג'ורג' דיבה, ציון: 5
כמו כל ההגנה היה חלש
המחזור ה-13 בליגת העל בכדורגל השיח הערב (ראשון), כשהפועל חיפה אירחה בסמי עופר את מכבי נתניה למשחק משוגע בו האורחת חגגה ניצחה 3:4 בזכות שער דרמטי בדקה ה-90+5. בזכות הניצחון יוסי אבוקסיס וחניכיו נמצאים במקום הרביעי בטבלה, בעוד שיריבתה האדומה מהכרמל רשמה משחק שישי ברציפות ללא ניצחון וכעת היא ממוקמת במקום ה-12, מרחק חמש נקודות מהקו האדום.
המשחק החל בקצב גבוה ובדקה ה-12, גנטי דיומנדה העלה את היהלומים ליתרון 0:1 לאחר בעיטה חופשית נהדרת. 11 דקות חלפו והשופט עומר בירן שרק לפנדל לזכות הפועל חיפה, אך ג’בון איסט לא ניצל זאת ונעצר אצל עומר ניראון. בדקה ה-45, האורחת הכפילה את יתרונה כשעוז בילו כבש מתוך הרחבה. עדיין בתוספת הזמן כשחלפו שתי דקות בלבד, נאור סבג צימק.
בדקה ה-51, שער השוויון של המארחת הגיע כשיונתן פרבר שעלה כמחליף בעט כדור חופשי שפגע בעמוד השער והלך לרשת על ידי עומר ניראון שרשם שער עצמי. חמש דקות עברו ומאור לוי החזיר את היתרון לחבורה של אבוקסיס לאחר בעיטה אדירה מרחוק. בדקה ה-90, ג’בון איסט הבקיע והשווה את התוצאה פעם נוספת, אך מי שאמר את המילה האחרונה היה ווילסון האריס שכבש בדקה ה-95 והעניק ניצחון ענק ליהלומים שטיפסו אל המקום הרביעי בטבלה.
במחזור הבא, הפועל חיפה שנמצאת ברצף של שישה משחקים ללא ניצחון, תנסה לצאת מהמשבר כשתארח את עירוני טבריה. מהצד השני, מכבי נתניה של יוסי אבוקסיס תצא למשחק חוץ קשה בטרנר, בו תנסה לייצר רצף חיובי ולהפתיע את מוליכת הליגה הפועל באר שבע.
מחצית שניה
-
'90+5
- דקה 90+5, שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון 3:4: כארם ג'אבר העביר את הכדור ל-ווילסון האריס שכבש שער ניצחון דרמטי עבור היהלומים
-
'90+2
- השופט עומר בירן שלף את הכרטיס הצהוב לעברו של ווילסון האריס
-
'90
- דקה 90, שער! הפועל חיפה השוותה ל-3:3: שוב זה קורה לה: מכבי נתניה ספגה ואיבדה יתרון בדקה ה-90, יונתן פרבר הרים כדור אל ראשו של ג'בון איסט והחלוץ הג'מייקאני נגח אל הרשת
-
'82
- נאור סבג פינה את מקומו ליעד גונן
-
'82
- חילוף כפול של המארחת, ארון ביטון החליף את סנה גומס
-
'77
- החילוף הנוסף כלל את יציאתו של מתאוס דאבו ועלייתו לדשא של ווילסון האריס
-
'77
- חילוף כפול של אבוקסיס, כובש השער השלישי מאור לוי פינה את מקומו לבסאם זערורה
-
'71
- חילוף בצד של הפועל חיפה, רוי נאווי פינה את מקומו לאיתי בוגנים
-
'70
- כובש השער הראשון גונטי דיומנדה פינה את מקומו עבור מקסים פלקושצ'נקו שעלה אל כר הדשא
-
'68
- כמעט שער נוסף של עוז בילו שבעט ומצא רק את הקורה
-
'62
- חילוף גם בצד של המארחת, רועי זיקרי עלה במקומו של אופק ביטון
-
'62
- אבוקסיס ביצע חילוף ראשון, לי-און מזרחי עלה במקומו של רותם קלר
-
'56
- דקה 56, שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון 2:3: קצב מטורף בסמי עופר, עמית כהן מסר למאור לוי שבעט חזק ומדויק מרחוק והצליח להכניע את מצ'יני
-
'51
- דקה 51, שער! הפועל חיפה השוותה ל-2:2: גול דומה לזה של דיומנדה, יונתן פרבר בעט כדור חופשי ועומר ניראון עצר אל תוך הרשת, הגול נרשם כשער עצמי של השוער
-
'46
- חילוף ראשון אצל המארחת, ייסמאו קבדה פינה את מקומו ליונתן פרבר
מחצית ראשונה
-
'45+2
- דקה 45+2, שער! הפועל חיפה צימקה ל-2:1: שתי דקות בלבד חלפו מהגול של בילו והמארחת הגיבה עם שער נהדר שהגיע ממסירה של אופק ביטון לנאור סבג בתוך הרחבה
-
'45
- דקה 45, שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:2: מתאוס דאבו קיבל את הכדור במרכז הרחבה והוא מסר ימינה לעוז בילו שבעט מדויק אל הרשת של המארחת
-
'44
- גונטי דיומנדה כמעט הצליח לשלחזר את הגול שלו, הוא בעט כדור חופשי מזווית דומה, אך הפעם מצ'יני עצר לקרן
-
'23
- ג'אבון איסט החמיץ את הפנדל, החלוץ הג'מייקאני היסס בריצה לבעיטה ובעט לא מספיק טוב, עומר נראון עצר לקרן
-
'21
- צהוב נוסף נשלף, לעברו של רותם חטואל שהעיר לעומר בירן
-
'21
- דניס קוליקוב הכשיל ברחבה את ג'בון איסט ועומר בירן הוציא לו את הכרטיס הצהוב
-
'12
- דקה 12, שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון 0:1: לאחר העבירה של תמיר ארבל, האורחת קיבלה כדור חופשי על סף הרחבה וגונטי דיומנדה בעט נהדר אל הרשת של מצ'יני
-
'11
- השופט עומר בירן שלף צהוב ראשון במשחק לעברו של תמיר ארבל שביצע עבירה על סף הרחבה
-
'7
- לאחר מסירה קצרה בקרן, גונטי דיומנדה חדר עם הכדור לכיוון הרחבה ובעט לפינה הקרובה, אך בנג'מין מצ'יני עמד במקום
-
'1
- השופט עומר בירן שרק לפתיחת ההתמודדות בסמי עופר