במשחק מטורף: נתניה גברה 3:4 על הפועל חיפה

דעת המבקר

השחקן המצטיין מאור לוי, ציון: 7

השחקן המאכזב ג'ורג' דיבה, ציון: 5

כמו כל ההגנה היה חלש

כמו כל ההגנה היה חלש ג'ורג' דיבה, ציון: 5כמו כל ההגנה היה חלש

הרכבים וציונים

המחזור ה-13 בליגת העל בכדורגל השיח הערב (ראשון), כשהפועל חיפה אירחה בסמי עופר את מכבי נתניה למשחק משוגע בו האורחת חגגה ניצחה 3:4 בזכות שער דרמטי בדקה ה-90+5. בזכות הניצחון יוסי אבוקסיס וחניכיו נמצאים במקום הרביעי בטבלה, בעוד שיריבתה האדומה מהכרמל רשמה משחק שישי ברציפות ללא ניצחון וכעת היא ממוקמת במקום ה-12, מרחק חמש נקודות מהקו האדום.

המשחק החל בקצב גבוה ובדקה ה-12, גנטי דיומנדה העלה את היהלומים ליתרון 0:1 לאחר בעיטה חופשית נהדרת. 11 דקות חלפו והשופט עומר בירן שרק לפנדל לזכות הפועל חיפה, אך ג’בון איסט לא ניצל זאת ונעצר אצל עומר ניראון. בדקה ה-45, האורחת הכפילה את יתרונה כשעוז בילו כבש מתוך הרחבה. עדיין בתוספת הזמן כשחלפו שתי דקות בלבד, נאור סבג צימק.

בדקה ה-51, שער השוויון של המארחת הגיע כשיונתן פרבר שעלה כמחליף בעט כדור חופשי שפגע בעמוד השער והלך לרשת על ידי עומר ניראון שרשם שער עצמי. חמש דקות עברו ומאור לוי החזיר את היתרון לחבורה של אבוקסיס לאחר בעיטה אדירה מרחוק. בדקה ה-90, ג’בון איסט הבקיע והשווה את התוצאה פעם נוספת, אך מי שאמר את המילה האחרונה היה ווילסון האריס שכבש בדקה ה-95 והעניק ניצחון ענק ליהלומים שטיפסו אל המקום הרביעי בטבלה.

במחזור הבא, הפועל חיפה שנמצאת ברצף של שישה משחקים ללא ניצחון, תנסה לצאת מהמשבר כשתארח את עירוני טבריה. מהצד השני, מכבי נתניה של יוסי אבוקסיס תצא למשחק חוץ קשה בטרנר, בו תנסה לייצר רצף חיובי ולהפתיע את מוליכת הליגה הפועל באר שבע.