יום ראשון, 07.12.2025 שעה 08:43
ספורט אחר  >> ג'ודו

לניר תתמודד על הארד בגראנד סלאם טוקיו

הג'ודוקא ניצחה בבית הניחומים ותתמודד מול איזומי היפנית בניסיון לזכות במדליה. מישינר הפסידה בקרב הראשון. בגברים, כל הישראלים הודחו בשלב מוקדם

|
ענבר לניר (רדאד ג'בארה)
ענבר לניר (רדאד ג'בארה)

ענבר לניר תתמודד על מדליית הארד בגרנד סלאם טוקיו בג’ודו. הנציגה הישראלית במשקל של עד 78 ק״ג תופיע היום (ראשון) לקרב על המקום השלישי בתחרות היוקרתית ביפן, בניסיון להביא לנבחרת ישראל מדליה.

לניר ניצחה בתחילת יום הקרבות את מריה סוואן האוסטרלית, ברבע הגמר הפסידה למאמי אומקי היפנית ונשרה לקרבות בבית הניחומים, שם גברה ביוקו על קרוליין גודבוט מקדנה, ועלתה לקרב על מדליית הארד מול מאו איזומי מיפן.

יולי מישינר, שהתחרתה במשקל הפתוח של מעל 78 ק”ג, הודחה בקרב ראשון לאחר שהפסידה לווקאבה טומיטה היפנית שזכתה בעבר בתואר אלופת העולם.

אצל הגברים, כל הישראלים הודחו בשלב מוקדם. יצחק אשפיז (עד 60 ק”ג) הודח בקרב השני על ידי יריב ברזילאי. גם אדם חזן (עד 66 ק”ג) החזיק מעמד שני קרבות, כאשר ניצח יריב פיליפיני והפסיד לאלוף האולימפי מפאריס 2024 ומטוקיו 2020 היפומי אבה היפני שהדיח אותו מהתחרות. גם יהונתן אלבז (עד 73 ק”ג) הודח על ידי לאשה שאודאטואשווילי הגאורגי הוותיק שזכה בשלוש מדליות אולימפיות בעברו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */