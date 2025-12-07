עדי ביכמן תאושר כמנכ"לית הוועד האולימפי

הנהלת הוועד האולימפי תתכנס היום (ראשון) ותאשר את הבחירה בעדי ביכמן לתפקיד מנכ"לית הארגון. בעקבות המלצת ועדת האיתור, ההחלטה תובא לאישור חברי ההנהלה - ואז הארגון יתחיל באופן רשמי להתכונן לעידן חדש.

כזכור, ועדת האיתור בחרה בעדי ביכמן, יו"ר איגוד השחייה, כמחליפה של גילי לוסטיג. אגב, חלק מחברי ההנהלה לא אהבו לגלות על ההחלטה מהתקשורת לפני שהם קיבלו עדכון על כך מוועדת האיתור או מהיו"ר יעל ארד. בכל אופן, כעת הם יידרשו לאשר את הבחירה בביכמן, כאמור.

לאחר שהמהלך יאושר על ידי חברי הנהלת הוועד האולימפי, ביכמן תקבל את המינוי באופן רשמי. לפי ההערכות, היא צפויה להיכנס לתפקידה החדש בוועד האולימפי בחודש פברואר, לאחר שתסיים את עבודתה בקריה האקדמית אונו, ואז תתחיל בחפיפה עם גילי לוסטיג לפני שיעזוב בסוף חודש מרץ. לוסטיג, אגב, עשוי לשמש כיועץ חיצוני בהמשך ולעזור מעת לעת.

בעקבות בחירתה לתפקיד מנכ"לית הוועד האולימפי, עדי ביכמן כמובן תסיים את דרכה כיו"ר איגוד השחייה. ביכמן כיהנה בתפקידים רבים בספורט הישראלי, כך שבקרוב היא לא רק תתפטר מהנהלת איגוד השחייה, אלא גם מהנהלת הוועד האולימפי ומהנהלת מרכז מכבי ישראל.

עדי ביכמן (חגי מיכאלי)

ומה באשר לאיגוד השחייה? על הנייר, מי שאמור למלא את מקומה כיו"ר איגוד השחייה ברגע שהיא תתפטר הוא נעם צבי, כפי שנקבע מראש בהסכמים לאחר הבחירות להנהלה לפני כשנה, אבל זה הליך שייקח זמן ובאיגוד צפויים למנות לה מחליף בקרוב, בלי ללכת להליך של בחירות חדשות להנהלת האיגוד.

שמו של חגי אשלגי עלה כמועמד לתפקיד היו"ר במקומה והוא מנסה לשכנע את חברי ההנהלה לתמוך בו, כולל בפגישות אישיות, אך עדיין מתקיימים דיונים לגביו וטרם גובשו הסכמות רחבות משום שהוא מצוי לכאורה בניגוד עניינים. בינתיים חברי הנהלה אחרים סירבו לקבל את התפקיד לאחר שהוצע להם לעמוד בראש המערכת. אם יעלה שם של מועמד חיצוני, ייתכן שהוא יזכה לעדיפות, אך בהיעדר כזה אשלגי עשוי לקבל את המינוי.

גורמים בשחייה הישראלית העבירו מסר להנהלה לקראת בחירת הדמות הבאה שתעמוד בראש האיגוד: "נבנתה בשנה האחרונה מערכת שמתפקדת נהדר באיגוד השחייה ואסור להפריע לה לעבוד. אסור להרוס את מה שנבנה על ידי עדי ביכמן, היא הצליחה לאחד את השורות ולגרום לאיגוד להתמקד בעבודה המקצועית. לכן צריך לחשוב טוב לגבי המחליף שלה".