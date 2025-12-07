"וולף ייחודי, באותו סגנון כמו יוקיץ' ושנגון"

דני וולף ובן שרף קלעו הלילה (בין שבת לראשון) שבע נקודות כל אחד בניצחון ברוקלין 101:119 על ניו אורלינס. הרכז הוסיף ארבעה אסיסטים וריבאונד ב-20 דקות, ואילו הסנטר סיים עם ארבעה כדורים חוזרים, שני אסיסטים, חסימה וחטיפה ב-19 דקות. בסיום כוכב הנטס, ממייקל פורטר ג’וניור שקלע 35 נקודות, דיבר על וולף.

במסיבת העיתונאים שאחרי המשחק, פורטר נשאל על עברו שלו ושל המאמן ג’ורדי פרננדס (כעוזר) בדנבר ושיתוף הפעולה עם ניקולה יוקיץ’ לעומת זה עם דני וולף. "ג’ורדי היה בדנבר והכיר את החוזקות שלי כשחקן, ודני הראה לו במשחקים האחרונים שהוא מוכן לרמה של ה-NBA, שהוא יכול לנצח עכשיו”, אמר פורטר.

“ג’ורדי מרגיש נוח לשים את הכדור בידיים שלו, כמו כולנו. אין ספק שהוא שחקן ייחודי – הוא, שנגון וניקולה באותו סגנון, שחקנים גדולים פיזית שיכולים לשים את הכדור על הריצפה, למסור ולזרוק. כיף לשחק איתו, הוא הופך את המשחק לקל. אלה מהלכים שונים מאשר היה לי בדנבר, אבל יש גם דימיון במבנה שלהם כשהכדור אצל אחד מהגבוהים שלנו והם יכולים לעשות מהלכים ולמסור".

עבור פורטר זה כבר היה משחק שלישי ברציפות עם 30 נקודות לפחות ובכך הוא השווה את שיא הקריירה שלו מימי דנבר. זה עזר לנטס לרשום ניצחון שלישי בארבעה משחקים.