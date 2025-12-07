יום ראשון, 07.12.2025 שעה 09:56
 מזרח 
85%2277-238720דטרויט פיסטונס
67%2008-215818ניו יורק ניקס
67%2089-215018פילדלפיה 76'
63%2083-225219בוסטון סלטיקס
57%2436-248121אטלנטה הוקס
57%2419-247221קליבלנד קאבלירס
55%2320-233820טורונטו ראפטורס
55%2380-242820מיאמי היט
53%2200-224419אורלנדו מג'יק
44%2179-213918שיקגו בולס
38%2481-239221מילווקי באקס
32%2206-216919שארלוט הורנטס
26%2244-209219ברוקלין נטס
21%2316-212319אינדיאנה פייסרס
11%2302-203018וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2027-231019אוקלהומה ת'אנדר
78%2109-227718דנבר נאגטס
76%1867-207617יוסטון רוקטס
68%2212-228719מינסוטה טימברוולבס
67%2110-211018לוס אנג'לס לייקרס
67%2062-213218סן אנטוניו ספרס
55%2234-227820גולדן סטייט ווריורס
53%2186-221019פיניקס סאנס
39%2245-217118יוטה ג'אז
38%2408-232821דאלאס מאבריקס
37%2215-213219ממפיס גריזליס
37%2291-226719פורטלנד בלייזרס
32%2317-213919סקרמנטו קינגס
20%2304-219420לוס אנג'לס קליפרס
15%2462-222320ניו אורלינס פליקנס

"וולף ייחודי, באותו סגנון כמו יוקיץ' ושנגון"

מייקל פורטר ג'וניור פירגן לסנטר אחרי ה-101:119 של ברוקלין על ניו אורלינס: "דני הראה שהוא ברמת ה-NBA, כיף לשחק איתו, הוא הופך את המשחק לקל"

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

דני וולף ובן שרף קלעו הלילה (בין שבת לראשון) שבע נקודות כל אחד בניצחון ברוקלין 101:119 על ניו אורלינס. הרכז הוסיף ארבעה אסיסטים וריבאונד ב-20 דקות, ואילו הסנטר סיים עם ארבעה כדורים חוזרים, שני אסיסטים, חסימה וחטיפה ב-19 דקות. בסיום כוכב הנטס, ממייקל פורטר ג’וניור שקלע 35 נקודות, דיבר על וולף.

במסיבת העיתונאים שאחרי המשחק, פורטר נשאל על עברו שלו ושל המאמן ג’ורדי פרננדס (כעוזר) בדנבר ושיתוף הפעולה עם ניקולה יוקיץ’ לעומת זה עם דני וולף. "ג’ורדי היה בדנבר והכיר את החוזקות שלי כשחקן, ודני הראה לו במשחקים האחרונים שהוא מוכן לרמה של ה-NBA, שהוא יכול לנצח עכשיו”, אמר פורטר.

“ג’ורדי מרגיש נוח לשים את הכדור בידיים שלו, כמו כולנו. אין ספק שהוא שחקן ייחודי – הוא, שנגון וניקולה באותו סגנון, שחקנים גדולים פיזית שיכולים לשים את הכדור על הריצפה, למסור ולזרוק. כיף לשחק איתו, הוא הופך את המשחק לקל. אלה מהלכים שונים מאשר היה לי בדנבר, אבל יש גם דימיון במבנה שלהם כשהכדור אצל אחד מהגבוהים שלנו והם יכולים לעשות מהלכים ולמסור".

עבור פורטר זה כבר היה משחק שלישי ברציפות עם 30 נקודות לפחות ובכך הוא השווה את שיא הקריירה שלו מימי דנבר. זה עזר לנטס לרשום ניצחון שלישי בארבעה משחקים.

