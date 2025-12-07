דייויס גבר על דוראנט, מינסוטה ניצחה את הקליפרס

דאלאס (16:9) - יוסטון (6:15) 109:122

פחות מ־24 שעות אחרי התבוסה הכואבת באוקלהומה סיטי והערב החלש של אנתוני דייויס, שסיים אז עם 2 נקודות בלבד ב־24 דקות, "הגבה" חזר לעצמו ובגדול. דייויס סיפק 29 נקודות ו־8 ריבאונדים והוביל את דאלאס לניצחון מרשים על יוסטון שחסרה את אלפרן שנגון. המאבס היו מפוקסים, קלעו ב־60% מהשדה והצליחו להגביל את קווין דוראנט ל־7 נקודות בלבד במחצית השנייה מתוך 27 שקלע בסך הכל. רבע שלישי מפלצתי של 20:37 קפץ את הפער ל־21 כבר בתחילת הרבע הרביעי, ודוראנט כלל לא ראה פרקט ב־12 הדקות האחרונות.

קווין דוראנט (רויטרס)

קופר פלאג היה מצוין לצד דייויס עם 19 נקודות, ופי ג'יי וושינגטון שחזר מפציעת קרסול הזכיר עד כמה הוא משמעותי כשסיים עם 14 נקודות, 7 ריבאונדים ו־5 חטיפות, כולל שני דאנקים גדולים במהלך הריצה של המאבס ברבע השלישי. נאג'י מרשל הוסיף 15 נקודות. מנגד, ג'בארי סמית' ג'וניור קלע 22 למפסידה, ארון הולידיי תרם 19, ואמן תומפסון חווה ערב קשה במיוחד עם 7 נקודות בלבד ב־2 מ־11 מהשדה ו־6 איבודים.

מינסוטה (8:15) - לוס אנג'לס קליפרס (18:6) 106:109

לוס אנג'לס הגיעה למינסוטה אחרי תקופה לא יציבה, וברחה ליתרון 18 נקודות, אך קרסה לחלוטין במחצית השנייה והפסידה במותחן גדול שנחתם בשלשת קלאץ' אדירה של נאז ריד. כ-13 שניות לסיום ריד העלה את הזאבים ל־104:107, וג'יימס הארדן, שקלע 34 נקודות וטיפס למקום העשירי בקלעי כל הזמנים על חשבון כרמלו אנתוני, זרק לפני הבאזר אך החטיא ופספס הזדמנות לשלוח את המשחק להארכה. קוואי לנארד אמנם סיים עם מדד פלוס מינוס 7+ ו־4 חטיפות, אך סיפק רק 20 נקודות, בעוד איביצה זובאץ תרם 15 ו־13 ריבאונדים.

ג'וליוס רנדל בדרך לסל (רויטרס)

אצל מינסוטה, בערב שבו אנתוני אדוורדס התקשה מאוד ונעצר על 15 נקודות בלבד (3 מ־11 מהשדה), מי שלקח פיקוד היה ג'יידן מקדניאלס עם הצגה של 27 נקודות ב־10 מ־13 מהשדה. ג'וליוס רנדל הוסיף 24, וגיבור הערב ריד השלים קאמבק גדול עם 19 נקודות ו־9 ריבאונדים שסגרו למארחים ניצחון דרמטי במיוחד.

דטרויט (5:19) - מילווקי (15:10) 112:124

יום אחרי הניצחון על פורטלנד, דטרויט המשיכה את פתיחת העונה המרשימה שלה והוסיפה עוד ניצחון נוח לקופה, הפעם מול מילווקי. הפיסטונס כמעט שלא נאלצו להתאמץ, וקייד קנינגהאם הוביל את החגיגה עם 23 נקודות ו־12 אסיסטים. לצידו בלט ג'יילן דורן עם דאבל דאבל אדיר של 16 נקודות ו־16 ריבאונדים, בעוד אייזאה סטיוארט תרם 19 נקודות וסייע לקטוע את רצף 15 הניצחונות של הבאקס במפגשים בדטרויט.

קייד קנינגהאם עם הכדור (רויטרס)

בצד השני, מילווקי שקועה במשבר עם הפסד מספר 10 ב־12 משחקים, ירדה למקום ה־11 במזרח למרות ערב גדול של קווין פורטר ג'וניור שקלע שיא עונתי של 32 נקודות. קייל קוזמה הוסיף 15 נקודות, אך זה לא הספיק כדי למנוע מהפיסטונס לרשום עוד ניצחון מרשים.

קליבלנד (11:14) - גולדן סטייט (12:12) 99:94

במשחק דל נקודות וללא שמות גדולים על הפרקט, גולדן סטייט הצליחה להפתיע ולקחת ניצחון חוץ על קליבלנד, שממשיכה להתקשות לשמור על יציבות העונה. דונובן מיטשל אמנם הוביל את המארחים עם 29 נקודות, אך חסר את התמיכה ההתקפית הדרושה, בעוד פאט ספנסר היה זה שהוביל את הווריירס עם 19 נקודות ו־7 אסיסטים. זה קרה דווקא בערב שבו ג'ונתן קומינגה, שאמור היה להיות הכתובת המרכזית בהתקפה, סיים עם 4 נקודות בלבד ו־1 מ־10 מהשדה.

דונבון מיטשל (רויטרס)

אוון מובלי הוסיף 18 נקודות ו־10 ריבאונדים לקאבס, אך הם קרסו ברבע השני שהסתיים ב־33:18 לגולדן סטייט, והאורחים גם ברחו ברבע האחרון. ספנסר התפוצץ עם ריצת 0:8 אישית שקבעה פער 11, ומיטשל עוד הצליח לצמק ל־94:91, אבל בנרדין פודז'מסקי הרגיע עם לייאפ חשוב, ובסיום גי סנטוס וספנסר דייקו מהקו וחתמו את הניצחון. דריוס גרלנד סיים עם 17 נקודות.

וושינגטון (19:3) - אטלנטה (11:14) 131:116

ג'יילן ג'ונסון רשם טריפל דאבל שני בתוך 24 שעות, הפעם עם 30 נקודות, 12 ריבאונדים ו־12 אסיסטים, והוביל את אטלנטה נטולת טריי יאנג לניצחון על וושינגטון המתקשה. עבור ההוקס זה היה ניצחון ראשון אחרי שלושה הפסדים רצופים, ושוב היה זה ג'ונסון שקבע את הטון משני צידי המגרש.

דייסון דניאלס מול סי ג'יי מקולום (רויטרס)

אונייקה אוקונגוו הוסיף 21 נקודות לזכות האורחת, בעוד ויט קרייצ'י התפוצץ ברבע הרביעי עם שלוש שלשות ו־14 נקודות בסך הכול, שסגרו ריצת 23:34 והכריעו את המשחק. אטלנטה כבר ברחה ליתרון 20 ברבע השני, וושינגטון הצליחה לחזור לעניינים, אך התרסקה בדקות ההכרעה. אצל נועלת המזרח, סי ג'יי מקולום היה הבולט עם 28 נקודות.

מיאמי (10:14) - סקרמנטו (17:6) 127:111

זאק לאבין, שעובר עונה מאכזבת במיוחד, סוף סוף הזכיר את היכולת האמיתית שלו עם הופעת שיא של 42 נקודות ו־8 שלשות, שסחפה את סקרמנטו לניצחון חוץ מפתיע במיאמי. הקינגס, שהיו בעיצומו של רצף שלילי עם 12 הפסדים ב־14 משחקים, סיפקו לראשונה העונה ניצחון בהפרש דו ספרתי. קיגן מארי הוסיף 16 נקודות, בעוד החבורה מקליפורניה השתלטה על המשחק ברבע השני והגיעה ליתרון שיא של 28 נקודות.

ראסל ווסטברוק עולה לסל (רויטרס)

אצל ההיט, חאימה חאקז ג’וניור היה נקודת האור עם 27 נקודות מהספסל. סימונה פונטקיו תרם 20, נורמן פאוול סיים עם 18, ובאם אדבאיו הסתפק ב־9 נקודות בערב לא מרשים. טיילר הירו לא שותף.