ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13595-6737מכבי ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
11664-6887בני הרצליה
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
10690-6398מכבי רעננה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

בסביבתו של בראיינט טוענים: השחקן בא לארץ

מקורבים לכוכב מדגישים שאכן יש נושא משפחתי, אך זה לא ימנע ממנו לבוא לכאן והסיבה שלא עשה זאת היא אך ורק כי הוא חולה. צפוי לנחות היום או מחר

|
אלייז'ה בראיינט (הפועל ת
אלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

הפועל תל אביב נותרה מושלמת בליגה עם 68:76 על הפועל העמק בין שתי הקבוצות שהגיעו למפגש עם שישה ניצחונות ברציפות בליגה, אך בסופו של דבר האדומים נותרו ללא הפסד בליגת ווינר סל והנחילו לצפוניים את ההפסד השני שלהם העונה במפעל המקומי. מעבר לניצחון, אירוע שהעסיק לא מעט את אנשי המועדון הוא סביב כך שאלייז’ה בראיינט לא הגיע לישראל.

האדומים הופתעו לגלות שהכוכב לא עלה על הטיסה יחד איתם, כאשר הוא עדכן את המנהל המקצועי ג’ורג’ חינאס שהוא חולה ולא יכול להצטרף. בראיינט אכן היה חולה בימים שקדמו למשחק, כשהוא אפילו היה בבית חולים. יש לחלק את האירוע הזה לשני חלקים, האירוע האחד הוא שבראיינט חולה, והשני הוא החשש של משפחתו להגיע לישראל.

אז מבחינת החשש, אכן יש קצת תהיות מצד משפחתו לגבי הגעה לישראל, גם בגלל המצב וגם בגלל שהילדים שלו כבר התקבעו במוסד הלימודי שלהם בסופיה ולא יהיה קל לנתק אותם מזה. עם זאת, בסביבתו של אלייז’ה בראיינט טוענים שאין כל מחשבה של לא לשחק בליגה עבור הפועל ת”א ואכן יש נושא קטן עם המשפחה, אך הוא יטופל ולא אירוע גדול מידי, ובטח לא כזה שימנע ממנו להיות כאן.

איטודיס: "אלייזה תחת חוזה הוא לא יעזוב"

בנוסף לכך, אותם גורמים טוענים שהוא מרגיש יותר טוב וכבר היום או מחר הוא יעלה על טיסה ויהיה חלק מהאימונים של הפועל תל אביב, בהתאם למציאת טיסה. אגב, המועדון ימריא בשלישי בלילה לסופיה וימשיך בהכנות לקראת בולוניה משם, ללא קשר לבראיינט ואך ורק בגלל סיבות לוגיסטיות ועניין של קיפולים. בכל מקרה, למרות שזה רק עד שלישי, בראיינט צפוי להגיע לארץ, מה ששם סוף לסיפור הזה.

עדיין יש עניין משפחתי לשחקן לפתור בנוגע להגעה לישראל, אך בכל מקרה וללא קשר למה שייקבע מאחורי דלתיים סגורות בינו לבין הקרובים אליו, הוא צפוי להגיע לישראל ולהיות חלק מהפועל ת”א גם כאן, חלק מהמשחקים בהם יבחרו לרשום אותו וחלק מהמועדון.

