יום ראשון, 07.12.2025
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

התואר ה-47: המספרים הבלתי נתפסים של מסי

מלך ה-MLS זכה ב-MVP של הגמר, קטף עוד אליפות ולא שכח את בוסקטס וג'ורדי אלבה בסיום. הנתונים יוצאי הדופן של כוכב אינטר מיאמי השנה ובגמרים בפנים

|
ליאו מסי (צילום מסך)
ליאו מסי (צילום מסך)

ליאו מסי השלים עוד פרק מפואר בקריירה האדירה שלו, כשהוביל את אינטר מיאמי לזכייה באליפות ה-MLS אחרי ניצחון 1:3 על ונקובר. שלוש שנים בלבד לאחר שהצטרף למועדון שהיה במקום האחרון בליגה, הכוכב הארגנטינאי הפך אותו לאלוף של ארצות הברית. עונת 2025 הייתה אחת המרשימות בקריירה שלו: מסי זכה בתואר השחקן המצטיין, נעל הזהב, תואר “הפליימייקר הטוב ביותר” ונבחר לשחקן המצטיין של גמר הפלייאוף. הוא הופיע ב-34 משחקים, כבש 35 שערים ובישל 23, מספרים שמדגישים עד כמה ההשפעה שלו נותרה חסרת תקדים.

הזכייה מעמידה את מסי עם אוסף תארים חסר תקדים של 47 תארים ב-22 עונות מקצועניות. בכך הוא שומר ומרחיב את הפער בפסגת הכדורגלנים המעוטרים בהיסטוריה על פני דני אלבס (43), אנדרס אינייסטה, ג’רארד פיקה (38 כל אחד) ומקסוול (37). מסי זכה ב-10 אליפויות ספרד, שבעה גביעי מלך ושמונה סופר קאפ ספרדיים עם ברצלונה, שתי אליפויות צרפת וסופר קאפ צרפתי אחד עם פאריס סן ז’רמן, ובאינטר מיאמי כבר חגג גביע ליגות, מגן האוהדים של ה-MLS ועתה גם את אליפות ה-MLS.

בזירה הבין-לאומית רשם מסי ארבע זכיות בליגת האלופות, שלושה גביעי עולם למועדונים ושלושה סופר קאפ אירופים. במדי נבחרת ארגנטינה הוסיף מונדיאל בלתי נשכח, פעמיים קופה אמריקה, זכייה בפינאליסימה, גביע עולם עד גיל 20 ומדליית הזהב האולימפית מבייג'ינג 2008. כיום הוא כבר מתכונן לאתגר הבא עם אינטר מיאמי, זכייה בליגת האלופות של קונקאק”ף ב־2026, יעד שהמועדון מציב לעצמו החל מפברואר.

ליאו מסי (צילום מסך)ליאו מסי (צילום מסך)

למסי יש לא רק תארים קבוצתיים, אלא גם אוסף אישי חסר תקדים: שמונה כדורי זהב, שמונה תארי פיצ’יצ’י, תשעה MVP של לה ליגה, 6 פעמים נעל הזהב, שלושה פרסי The Best של פיפ"א, שני תארי שחקן השנה של אופ"א, שני כדורי זהב של המונדיאל, שני MVP של קופה אמריקה, שני פרסי לוריוס, פרס שחקן השנה של פיפ"א, פרס FIFPro, גולדן בוי ופרס בראבו וכמובן 8 כדורי זהב. בעונת 2025 הוא היה מלך שערי העונה הסדירה ב-MLS, מלך שערי מוקדמות המונדיאל של קונמבול עם תשעה שערים, ולאחרונה הפך למבשל הגדול ביותר בהיסטוריה של הכדורגל עם 407 בישולים.

במבט כולל, הקריירה של מסי משלבת גם נתונים מרשימים בגמרים: הוא השתתף ב-45 גמרים, ניצח ב-32 מהם והפסיד רק ב-13, וכבש 37 שערים ב-50 משחקי גמר, כולל משחקים בני שני מפגשים. המספרים שלו במיאמי מרשימים לא פחות: 88 משחקים, 77 שערים, 43 בישולים, שישה שערים בכדורים חופשיים, ארבעה פנדלים וארבעה תארים.

גם רגעים אישיים לא היו חסרים. אחרי הזכייה, מסי דיבר על סרחיו בוסקטס וג’ורדי אלבה, חבריו הוותיקים: "משהו מאוד יפה, שהקדישו לו את כל החיים שלהם, מגיע לסיומו. מעכשיו הם מתחילים חיים חדשים ואני מאחל להם את הטוב ביותר. הם שני חברים שאני אוהב מאוד, ואני שמח שהם יכולים לעזוב עם התואר הזה".

