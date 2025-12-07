התואר ה-47: המספרים הבלתי נתפסים של מסי

ליאו מסי השלים עוד פרק מפואר בקריירה האדירה שלו, כשהוביל את אינטר מיאמי לזכייה באליפות ה-MLS אחרי ניצחון 1:3 על ונקובר. שלוש שנים בלבד לאחר שהצטרף למועדון שהיה במקום האחרון בליגה, הכוכב הארגנטינאי הפך אותו לאלוף של ארצות הברית. עונת 2025 הייתה אחת המרשימות בקריירה שלו: מסי זכה בתואר השחקן המצטיין, נעל הזהב, תואר “הפליימייקר הטוב ביותר” ונבחר לשחקן המצטיין של גמר הפלייאוף. הוא הופיע ב-34 משחקים, כבש 35 שערים ובישל 23, מספרים שמדגישים עד כמה ההשפעה שלו נותרה חסרת תקדים.

הזכייה מעמידה את מסי עם אוסף תארים חסר תקדים של 47 תארים ב-22 עונות מקצועניות. בכך הוא שומר ומרחיב את הפער בפסגת הכדורגלנים המעוטרים בהיסטוריה על פני דני אלבס (43), אנדרס אינייסטה, ג’רארד פיקה (38 כל אחד) ומקסוול (37). מסי זכה ב-10 אליפויות ספרד, שבעה גביעי מלך ושמונה סופר קאפ ספרדיים עם ברצלונה, שתי אליפויות צרפת וסופר קאפ צרפתי אחד עם פאריס סן ז’רמן, ובאינטר מיאמי כבר חגג גביע ליגות, מגן האוהדים של ה-MLS ועתה גם את אליפות ה-MLS.

בזירה הבין-לאומית רשם מסי ארבע זכיות בליגת האלופות, שלושה גביעי עולם למועדונים ושלושה סופר קאפ אירופים. במדי נבחרת ארגנטינה הוסיף מונדיאל בלתי נשכח, פעמיים קופה אמריקה, זכייה בפינאליסימה, גביע עולם עד גיל 20 ומדליית הזהב האולימפית מבייג'ינג 2008. כיום הוא כבר מתכונן לאתגר הבא עם אינטר מיאמי, זכייה בליגת האלופות של קונקאק”ף ב־2026, יעד שהמועדון מציב לעצמו החל מפברואר.

ליאו מסי (צילום מסך)

למסי יש לא רק תארים קבוצתיים, אלא גם אוסף אישי חסר תקדים: שמונה כדורי זהב, שמונה תארי פיצ’יצ’י, תשעה MVP של לה ליגה, 6 פעמים נעל הזהב, שלושה פרסי The Best של פיפ"א, שני תארי שחקן השנה של אופ"א, שני כדורי זהב של המונדיאל, שני MVP של קופה אמריקה, שני פרסי לוריוס, פרס שחקן השנה של פיפ"א, פרס FIFPro, גולדן בוי ופרס בראבו וכמובן 8 כדורי זהב. בעונת 2025 הוא היה מלך שערי העונה הסדירה ב-MLS, מלך שערי מוקדמות המונדיאל של קונמבול עם תשעה שערים, ולאחרונה הפך למבשל הגדול ביותר בהיסטוריה של הכדורגל עם 407 בישולים.

במבט כולל, הקריירה של מסי משלבת גם נתונים מרשימים בגמרים: הוא השתתף ב-45 גמרים, ניצח ב-32 מהם והפסיד רק ב-13, וכבש 37 שערים ב-50 משחקי גמר, כולל משחקים בני שני מפגשים. המספרים שלו במיאמי מרשימים לא פחות: 88 משחקים, 77 שערים, 43 בישולים, שישה שערים בכדורים חופשיים, ארבעה פנדלים וארבעה תארים.

גם רגעים אישיים לא היו חסרים. אחרי הזכייה, מסי דיבר על סרחיו בוסקטס וג’ורדי אלבה, חבריו הוותיקים: "משהו מאוד יפה, שהקדישו לו את כל החיים שלהם, מגיע לסיומו. מעכשיו הם מתחילים חיים חדשים ואני מאחל להם את הטוב ביותר. הם שני חברים שאני אוהב מאוד, ואני שמח שהם יכולים לעזוב עם התואר הזה".

לאחר מכן מסי כתב בפוסט באינסטגרם: "חלמתי על זה מאז שהגעתי לפה. השתפרתי בכל יום ובנינו משהו מיוחד כדי לזכות באליפות. תודה למשפחה ולאוהדים על כל התמיכה, לכל הקבוצה, להנהלת הקבוצה. תודה לג'ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס שהצטרפו אליי להרפתקה הזו".