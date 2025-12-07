יום ראשון, 07.12.2025 שעה 06:59
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

בעלי מיאמי: המטרה ב-2026 - ליגת האלופות

חורחה מאס סימן מטרות אחרי הזכייה ב-MLS: "כבר יש לנו מחליפים בראש לבוסקטס ואלבה". מסצ'ראנו: "הגיע להם לפרוש עם תואר". מסי סיים פלייאוף חלומי

|
מסי ובעלי מיאמי (צילום מסך)
מסי ובעלי מיאמי (צילום מסך)

אינטר מיאמי חוגגת אליפות היסטורית אחרי ניצחון 1:3 על ונקובר, ובמרכז החגיגות ניצב כרגיל ליאו מסי, שכבר התרגל להשפיע על כל קבוצה שבה הוא משחק. הכוכב הארגנטינאי סיים פלייאוף חלומי עם 9 בישולים ו-6 שערים ב-7 משחקים, נתון שהוביל בתקשורת בארצות הברית לתיאור אחד ברור: "מסי – מהמם".

אבל מעבר לסטטיסטיקה, הקולות הבולטים הגיעו מהאנשים הקרובים לארגנטינאי, המאמן חאבייר מסצ'ראנו והבעלים חורחה מאס, שהגדירו היטב את משמעות ההישג ואת מה שמצפה למועדון בשנים הקרובות. מסצ'ראנו, שמוביל את אחד הפרויקטים המסקרנים בכדורגל העולמי, לא הסתיר את גאוותו: "שיחקנו עם לב ואנחנו האלופים הראויים", אמר לאחר הזכייה.

בנוסף, התייחס לפרידה משניים מהשחקנים המשמעותיים ביותר בפרויקט של מיאמי: "הקריירות שלהם היו חייבות להסתיים רק כאלופים", אמר מסצ'ראנו על סרחיו בוסקטס וג'ורדי אלבה, שסיימו את העונה האחרונה שלהם כשחקנים פעילים עם תואר.

בוסקטס, מסי, סוארס ואלבה (אינטר מיאמי)בוסקטס, מסי, סוארס ואלבה (אינטר מיאמי)

הבעלים חורחה מאס כבר מסתכל הרבה מעבר לחגיגות האליפות: "המטרה של המועדון ב-2026 תהיה לזכות בליגת האלופות של קונקאק”ף", הכריז. לדבריו, העונה הוכיחה שאינטר מיאמי היא מועדון שנבנה נכון ומתקדם בכל חזית: היא הגיעה לגמר גביע הליגות, לגמר ה־MLS, לשלב שמינית הגמר בגביע העולם למועדונים ולחצי הגמר של ליגת האלופות של קונקאקף.

מאס גילה כי העבודה לקראת 2026 כבר החלה, ובין היתר היא כוללת שדרוגים משמעותיים: "אנחנו כבר מתכוננים ל-2026. יש לנו את חלון ההעברות של החורף. שניים מהשחקנים הטובים ביותר שלנו פורשים, וכבר יש לנו מחליפים בראש. יש לנו הזדמנות לצרף שחקנים, והמטרה של המועדון ב-2026 היא לזכות בליגת האלופות. אני רוצה קבוצה חזקה במיוחד".

דייויד בקהאם סיכם: "החתמתי את השחקן הטוב בכל הזמנים. אמרתי לו שאני רוצה שהוא יגור במיאמי כשהוא יפרוש, אבל הוא אמר לי שהוא מתכנן לגור רק ליד קאמפ נואו. אין שחקן שאוהב את ברצלונה כמוהו".

