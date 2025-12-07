אגדה. סמל. השחקן הגדול ביותר בהיסטוריה של המשחק. בין אם יש הסכמה פה אחד ובין אם לא, ליאו מסי סיפק הוכחה נוספת לאלו המגדירים אותו כך, כשבגיל 38 הוסיף תואר נוסף לארון, כשזכה ביחד עם אינטר מיאמי באליפות ה-MLS אחרי 1:3 על ונקובר ווייטקאפס.

הארגנטינאי בישל פעמיים במשחק והיה חלק אינטגרלי מהניצחון, כשמי שזכרה לו חסד נעורים הייתה התקשורת הספרדית. ב’מארקה’ הכתירו: “ליאו מסי הוא המלך הבלתי מעורער של ה-MLS”. אליה הצטרף גם ה’מונדו דפורטיבו’ שהכריז: “פנומן, הטוב בהיסטוריה”. כשגם ה’ספורט’ החמיא ליכולת המסירה: “רודריגו דה פול וטדאו אלנדה ניצלו את המתנות שמספר 10 חילק”.

למעשה, מעבר לעובדה שאגדת הכדורגל זכתה בגביע, שהוא גם הראשון בתולדות אינטר מיאמי, הוא גם נפרד מחבריו הקרובים סרג’יו בוסקטס וג’ורדי אלבה. מהצד ועל המגרש, הצמד זכה לראות את הארגנטינאי רושם ציון דרך היסטורי, כשהפך לשחקן שחילק הכי הרבה מסירות לשערים בפלייאוף ה-MLS אי פעם.