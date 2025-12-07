יום ראשון, 07.12.2025 שעה 09:23
4020-4716ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2419-2515בטיס5
2416-1814אספניול6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1815-1315אלאבס9
1715-1314ראיו וייקאנו10
1617-1514אלצ'ה11
1622-1915ריאל סוסיאדד12
1619-1614סלטה ויגו13
1623-1914סביליה14
1422-1515מיורקה15
1422-1314ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

"חסר רחמים, התיאבון של הכריש לא יודע שובע"

בספרד שיבחו את טורס על השלושער ב-3:5 של בארסה על בטיס: "אסור להושיב אותו על הספסל". שבחים לאלופה: "מכסה על החסרונות ההגנתיים בעזרת כיבושים"

הכותרת בספרד (צילום מסך)
הכותרת בספרד (צילום מסך)

ברצלונה חזרה מסביליה עם ניצחון 3:5 מרשים על בטיס, משחק שהדגיש עד כמה הקבוצה של האנזי פליק מתקרבת חזרה לגרסה המחודדת והמרשימה של העונה שעברה. גם שער מוקדם שספגו לא הכניע את הבלאוגרנה, שחגגו ארבעה שערים כבר במחצית הראשונה, בעיקר בזכות הערב האדיר של פראן טורס, שחגג שלושער נוסף באצטדיון שבו עשה זאת בעבר. בכלי התקשורת הספרדיים היללו את ברצלונה, ובעיקר את "הכריש" שחזר לטרוף.

ב’מארקה’ נכתב: “ברצלונה העבירה הילוך כדי לבסס את היתרון שלה באחד המגרשים הקשים בליגה. ברצלונה הזאת, מומחית למהפכים, אינה נבהלת מפיגור. עם ניצול מצבים כל כך קטלני, מי יכול לאתגר את השחקנים של פליק? פראן טורס היה הדוגמה המושלמת לניצול המצבים הזה. השלושער היחיד שלו בליגה עד היום היה גם הוא מול בטיס”.

ב’מארקה’ הוסיפו על טורס: “הוא חסר רחמים. התיאבון של הכריש שלו אינו יודע שובע. איזה משחק פנטסטי שלו. אסור להושיב אותו יותר על הספסל”. ב’אס’ נכתב: “פראן טורס האדיר שלט בסביליה. הכריש שחה בחופשיות וברצלונה מכסה את כל החסרונות ההגנתיים שלה בעזרת כיבושים, אפילו כשהיא משחקת עם שחקני ההרכב השני שלה”.

פסטיבל של שערים: 3:5 לברצלונה על בטיס

ב’ספורט’ סיכמו: “לא הערפל ולא 64,000 האוהדים הצליחו לעצור את ברצלונה הדורסנית בסביליה. הקבוצה של פליק הכריזה בקול רם שהיא חזרה. שלושער של פראן טורס המבריק ובארסה מתחילה להידמות שוב לזו שהקסימה בעונה שעברה. שישה ניצחונות רצופים בליגה והתחושה החיובית רק הולכת ומתחזקת. ברצלונה הייתה עדיפה על בטיס בכל פרמטר ורשמה עוד מהפך אחרי הפיגור המוקדם”.

