"חסר רחמים, התיאבון של הכריש לא יודע שובע"

ברצלונה חזרה מסביליה עם ניצחון 3:5 מרשים על בטיס, משחק שהדגיש עד כמה הקבוצה של האנזי פליק מתקרבת חזרה לגרסה המחודדת והמרשימה של העונה שעברה. גם שער מוקדם שספגו לא הכניע את הבלאוגרנה, שחגגו ארבעה שערים כבר במחצית הראשונה, בעיקר בזכות הערב האדיר של פראן טורס, שחגג שלושער נוסף באצטדיון שבו עשה זאת בעבר. בכלי התקשורת הספרדיים היללו את ברצלונה, ובעיקר את "הכריש" שחזר לטרוף.

ב’מארקה’ נכתב: “ברצלונה העבירה הילוך כדי לבסס את היתרון שלה באחד המגרשים הקשים בליגה. ברצלונה הזאת, מומחית למהפכים, אינה נבהלת מפיגור. עם ניצול מצבים כל כך קטלני, מי יכול לאתגר את השחקנים של פליק? פראן טורס היה הדוגמה המושלמת לניצול המצבים הזה. השלושער היחיד שלו בליגה עד היום היה גם הוא מול בטיס”.

ב’מארקה’ הוסיפו על טורס: “הוא חסר רחמים. התיאבון של הכריש שלו אינו יודע שובע. איזה משחק פנטסטי שלו. אסור להושיב אותו יותר על הספסל”. ב’אס’ נכתב: “פראן טורס האדיר שלט בסביליה. הכריש שחה בחופשיות וברצלונה מכסה את כל החסרונות ההגנתיים שלה בעזרת כיבושים, אפילו כשהיא משחקת עם שחקני ההרכב השני שלה”.

פסטיבל של שערים: 3:5 לברצלונה על בטיס

ב’ספורט’ סיכמו: “לא הערפל ולא 64,000 האוהדים הצליחו לעצור את ברצלונה הדורסנית בסביליה. הקבוצה של פליק הכריזה בקול רם שהיא חזרה. שלושער של פראן טורס המבריק ובארסה מתחילה להידמות שוב לזו שהקסימה בעונה שעברה. שישה ניצחונות רצופים בליגה והתחושה החיובית רק הולכת ומתחזקת. ברצלונה הייתה עדיפה על בטיס בכל פרמטר ורשמה עוד מהפך אחרי הפיגור המוקדם”.