כשבכר מחבק את עלי מוחמד, חיפה נראית אחרת

אחרי 97 דקות חלשות, מכבי חיפה ניצחה אמש (שבת) 0:1 את עירוני קרית שמונה משער דרמטי ורשמה ניצחון שני ברציפות תחת ברק בכר. אבל למרות הניצחון, יש כמה מסקנות שמכבי חיפה צריכה להסיק להמשך.

אסי ממן, עמיר יניב וגידי ליפקין בפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE: איפה הקבוצה עוד צריכה להשתפר, מי החלוץ שצריך לפתוח בהרכב והאם בכלל עדיף לשחק עם שני חלוצים, עלי מוחמד חזר בענק וקיבל חיבוק חם מברק בכר, ירמקוב הציל את הירוקים, ינון פייגנזיכט מרשים ולאן הוא הולך מכאן, סילבה קאני או קנג׳י גורה, ויכוח סוכר בין החברים, קני סייף צריך לזכות להערכה גדולה יותר, סוף פודגוראנו בדרך החוצה.

וגם, עסקנו בתוכניות לעתיד: איך תיראה ההגנה באליפות אפריקה, מה מתוכנן לחלון ההעברות בינואר, האם צריך להיפרד ממתיאס נהואל ואיתן אזולאי בקרוב, הבעיות בכנפיים, מדיניות הרכש חייבת להיות רב-שנתית, ומה קורה עם העסקה על מבנה הבעלות החדש ואיך הגיב יעקב שחר לפרסומים על הסיכום עם האמריקאים? האזנה נעימה.