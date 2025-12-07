אואטרה ישוב מהרחקה ויפתח, פלקושצ'נקו בסגל

לאחר תוצאת התיקו המאכזבת מול מ.ס אשדוד במחזור הקודם, מכבי נתניה תצא הערב (ראשון, 20:00) לסמי עופר כדי להתארח אצל הפועל חיפה, במטרה לצבור שלוש נקודות ולחזור למקום הרביעי בטבלה.

בנתניה מודעים לחשיבות המשחק, בטח לקראת צמד המשחקים הקשה מול הפועל באר שבע בחוץ ומול מכבי תל אביב בבית, כאשר יוסי אבוקסיס יקבל בחזרה את עזיז אואטרה, שישוב מהרחקה ישירות להרכב הפותח.

הריברטו טבארש המוצהב ייעדר, כאשר המאמן יוסי אבוקסיס לא תרגל הרכב באימון המסכם, כשההערכות הן שעמית כהן יצוות על קו ימין בעוד יובל שדה יוסט למרכז ההגנה במקומו של איתי בן שבת. אופציה נוספת, היא הצבתו של הקפטן כארם ג'אבר בצד ימין ואז שדה יפתח עם בן שבת במרכז ההגנה.

עזיז אואטרה (אורן בן חקון)

הבשורה הגדולה מגיעה מכיוונו של הקשר מקסים פלקושצ'נקו, שכפי שפרסמנו חזר לאימונים מלאים וייכלל בסגל, כאשר זה יקרה קצת יותר מחודש לאחר פציעתו ולמרות שההערכות הרפואיות דיברו על היעדרות של בין חודש וחצי לחודשיים.

"אני חושב שהמשחק מול אשדוד היה אחד הטובים שלנו והיינו צריכים לסיים את המשחק ב-0:2 עם המצבים שהגענו אליהם, אבל בכדורגל כל עוד אתה לא כובש, אתה חשוף לקבל שער בחזרה וזה מה שקרה לנו. נצטרך להיות עם יכולת טובה כמו במשחק האחרון, רק להיות יותר תכליתיים מול השער", התייחס המאמן יוסי אבוקסיס לתוצאת התיקו מול מ.ס אשדוד."אנחנו ברצף של משחקים וכמו כל הקבוצות אנחנו מתארגנים ומאוששים שחקנים".

יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)

ההרכב המשוער: עומר ניראון, עמית כהן, כארם ג'אבר, דניס קוליקוב, יובל שדה (איתי בן שבת), רותם קלר, עזיז אואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.