"הפועל ת"א עשתה לנו בית ספר לתכליתיות"

אכזבה גדולה בהפועל פתח תקווה לאחר התבוסה אתמול (שבת) 4:0 להפועל ת"א באצטדיון בלומפילד, הפסד שקטע רצף של שישה משחקים ללא הפסד או יותר נכון שש תוצאות תיקו ברציפות לכחולים.

אז נכון, המלאבסים לא היו שווים הפסד בתוצאה שכזאת ואף לא נפלו בהרבה מהאדומים, אך שוב לא ניצלו את המצבים אליהם הגיעו והיו מעט נאיבים, כשבקבוצה מודים שזה היה משחק הרבה פחות טוב משני המשחקים מול מכבי חיפה והפועל ב"ש: "אולי זה העומס, אולי זה סיבות אחרות, אבל בשורה התחתונה היינו פחות טובים מבד"כ, רכים מדי ביחס למשחקים מול חיפה וב"ש", אמרו במועדון.

למרות המחמאות עד כה, במועדון מבינים שהמועדון עשוי להסתבך בתחתית וישנו חשש מסוים מכך, כאשר בסיום אמר גורם: "ראינו את ההבדל מהפועל ת"א שעשתה לנו בית ספר לתכליתיות. להם יש את טוריאל שעשה את ההבדל, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב כמו קבוצת תחתית", אמר.

המאמן עומר פרץ נכנס בסיום לחדר ההלבשה הדי מתוסכל וניסה לעודד את השחקנים: "תרימו את הראש, המשחק הזה לא מאפיין אותנו. אנחנו מתחילים בשבוע הבא סיבוב חדש וכל משחק בו הוא גמר בשבילנו וכל נקודה חשובה".

עומר פרץ (שחר גרוס)

במועדון לא אהבו את הכרטיס האדום שספג הקשר צ'אפיוקה סונגה, שהורחק לאחר שנכנס למגרש להעיר לשופט בשל הכרטיס הצהוב שספג איתי רוטמן: "זה חוסר אחריות". סונגה, צפוי לעמוד לוועדת משמעת במסגרת המועדון במהלך השבוע ולהיקנס, על פי סעיף הקנסות המופיע בחוזי השחקנים.

בפ"ת מבינים שבתקופה הנוכחית ולאחר ההפסד, הניסיון צריך לדבר: לא מן הנמנע שיונתן כהן יקבל יותר דקות ויפתח בהרכב במשחקים הקרובים, כאשר גם ג'יימס אדניי, שלא שותף במשחק אמש, ישתלב יותר. חודש לפתיחת חלון ההעברות, במועדון עדיין לא מדברים על רכש.

נכון לרגע זה, במועדון השהו את ההחלטה לשחרר את הקשר האחורי בוני אמיין, שנכנס כמחליף אתמול ושוב רשם דקות לא רעות. בנוסף, במועדון ינסו למצוא קבוצה למרק קוסטה, אך מודעים לכך שלא מדובר בסיפור פשוט.