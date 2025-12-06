סלאח: זרקו אותי מתחת לאוטובוס, זה לא מקובל

ליברפול כבר הובילה בשני שערים, ואז פעם נוספת בשער, אך לא הצליחה לנצח היום (שבת) מול לידס שהשוותה בתוספת הזמן ל-3:3 דרמטי בפרמייר ליג. למרות זאת, נראה כי זו לא הבעיה הגדולה ביותר שלה.

מוחמד סלאח לאחרונה הפסיק לקבל את הקרדיט הקבוע לו זכה, וישב על הספסל משחק שלישי ברציפות. אם עד עכשיו הוא שמר על שקט, הפעם המצרי התפוצץ על המועדון.

“זה לא מקובל עבורי אם אני כנה. אני לא יודע למה זה קורה לי”, אמר שחקן ההתקפה. “המועדון זרק אותי מתחת לגלגלים של האוטובוס כי הוא חושב שאני הבעיה. אני חושב שברור מאוד שמישהו רוצה שכל האשמה תיפול עליי”.

סלאח המשיך בביקורת החריפה: “המועדון הבטיח לי בקיץ הרבה דברים, ובינתיים אני יושב על הספסל כבר שלושה משחקים. כל מה שאני יכול להגיד זה: תעמדו בהבטחות. היו לי יחסים טובים עם המאמן, ופתאום אין בינינו שום קשר. אני לא יודע למה. נראה ש... כפי שאני רואה את זה, מישהו לא רוצה אותי במועדון.

מוחמד סלאח, מצפה שליברפול תעמוד בהבטחות (IMAGO)

“אני לא תופס את זה. אם הייתי במקום אחר, כל מועדון היה מגונן על השחקן. אני לא מבין למה אני במצב הזה עכשיו. אני לא חושב שאני הבעיה. עשיתי כל כך הרבה עבור המועדון הזה”.

כשנשאל האם יגיע למשחק מול ברייטון, האחרון שלו לפני היציאה לאליפות אפריקה, השיב: “בראש שלי, אני הולך ליהנות מהמשחק הזה, בין אם אשחק ובין אם אשב על הספסל, אני לא יודע מה יהיה. אני אהיה באנפילד, אגיד שלום לאוהדים ואצא לאליפות אפריקה. אני לא יודע מה יקרה כשאני אהיה שם”.