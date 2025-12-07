יום ראשון, 07.12.2025 שעה 02:25
ההתקפה של ברצלונה שוב ניצחה את ההגנה שלה

פודקאסט בארסה חוגג הצגה: השפן של פליק, ימאל במרכז, הכריש טורף, מרטין עולה, קונדה מתקשה, פדרי קוסם, המהפכים, הנייחים, פרנקפורט ומסי. האזינו

החגיגות של שחקני ברצלונה (IMAGO)
החגיגות של שחקני ברצלונה (IMAGO)

עוד משחק של ברצלונה סיפק לנו כמעט את כל מה שצופה כדורגל רוצה לראות, עם ניצחון משוגע 3:5 על בטיס בלה-קארטוחה, השישי ברציפות שלה בליגה. אורי רייך, רז אמיר ועמית לוינטל מסכמים בפודקאסט בארסה את הניצחון השישי ברציפות בליגה ומתכוננים למשוכות הקרובות.

מה בתפריט: עוד מהפך לרשימה הבלתי הנתפסת, רצף הניצחונות המקומי שמתקרב לטופ-2 ההיסטורי, השפן השבדי ששלף האנזי פליק, הבכורה של מספר 10 בעמדה 10, הנתון המשמעותי בו פראן טורס רחוק רק בשער אחד מקיליאן אמבפה, ופדרי עובר בהצלחה יתרה את מבחן הסטטיסטיקה והעין.

וגם: המעקב אחר הניסוי ע”ש ג’רארד מרטין הבלם, קונדה משתפר התקפית ונחלש הגנתית, הארכת החוזה של אריק גארסיה הנהדר מצטרפת לשורה של פעולות חיוביות, ז’ואן גרסיה מושלם לתפקיד שוער ברצלונה – אבל נתוני הנייחים מעלים חששות, הסטטוס של אראוחו, האם סלטה ויגו יכולה לעצור את ריאל מדריד, המאסט-ווין מול פרנקפורט והמאסט-ווין 2 נגד אוססונה. האזנה נעימה.

