יום ראשון, 07.12.2025 שעה 00:35
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2419-2515בטיס5
2416-1814אספניול6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1815-1315אלאבס9
1715-1314ראיו וייקאנו10
1617-1514אלצ'ה11
1622-1915ריאל סוסיאדד12
1619-1614סלטה ויגו13
1623-1914סביליה14
1422-1515מיורקה15
1422-1314ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

"עם כזו עוצמה התקפית, נראה מי יאתגר אותה"

בספרד מהללים את ברצלונה אחרי ה-3:5 הגדול על בטיס: "הערפל או 64,000 קולות לא יכולים לעצור את בארסה". פראן טורס סחט מחמאות: "הכריש מלה קרטוחה"

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

את המשחק אמנם היא פתחה בפיגור, אבל ברצלונה הצליחה הערב (שבת) לנצח 3:5 את ריאל בטיס בתצוגת כדורגל משכנעת, בעיקר בחלק ההתקפי, כיאה לקבוצה שכבשה חמישה שערים בתשעים דקות.

התקשורת הספרדית היללה את הקטלונים לאור התצוגה, כשב’מארקה’ נכתב: “עם כזו עוצמה התקפית, נראה מי יכולה לאתגר את הקבוצה של האנזי פליק’. ב’ספורט’ הצטרפו לתשבוחות: “הייתה דומיננטית מול היריבה שלה, הערפל או 64,000 קולות לא יכולות לעצור את ברצלונה”.

צפו בתקציר:

פסטיבל של שערים: 3:5 לברצלונה על בטיס

מי שמשך את מירב תשומת הלב היה כמובן פראן טורס, שכבש שלושער בהתמודדות. זה למעשה היה השלושער השני שלו בקריירה, כשהפעם הקודמת הייתה גם נגד אותה היריבה, באותו האצטדיון. ב’אס’ בחרו להתמקד בו: “הכריש מלה קרטוחה. הוא שחה בחופשיות כדי להפוך את היתרון של בטיס”.

