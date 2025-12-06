"עם כזו עוצמה התקפית, נראה מי יאתגר אותה"

את המשחק אמנם היא פתחה בפיגור, אבל ברצלונה הצליחה הערב (שבת) לנצח 3:5 את ריאל בטיס בתצוגת כדורגל משכנעת, בעיקר בחלק ההתקפי, כיאה לקבוצה שכבשה חמישה שערים בתשעים דקות.

התקשורת הספרדית היללה את הקטלונים לאור התצוגה, כשב’מארקה’ נכתב: “עם כזו עוצמה התקפית, נראה מי יכולה לאתגר את הקבוצה של האנזי פליק’. ב’ספורט’ הצטרפו לתשבוחות: “הייתה דומיננטית מול היריבה שלה, הערפל או 64,000 קולות לא יכולות לעצור את ברצלונה”.

צפו בתקציר:

פסטיבל של שערים: 3:5 לברצלונה על בטיס

מי שמשך את מירב תשומת הלב היה כמובן פראן טורס, שכבש שלושער בהתמודדות. זה למעשה היה השלושער השני שלו בקריירה, כשהפעם הקודמת הייתה גם נגד אותה היריבה, באותו האצטדיון. ב’אס’ בחרו להתמקד בו: “הכריש מלה קרטוחה. הוא שחה בחופשיות כדי להפוך את היתרון של בטיס”.