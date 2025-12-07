"ליברפול תיחשב לברת מזל אם תעפיל לקונפרנס"

ה-3:3 הדרמטי של ליברפול מול לידס הפך תוך שעות לאחת מנקודות השפל התדמיתיות של העונה של האלופה. במקום לעלות חזרה לתמונת הצמרת, החבורה של ארנה סלוט הידרדרה למקום השמיני, רחוקה 10 נקודות מהמוליכה ארסנל, ובעיקר זוכה למבול של ביקורות בתקשורת האנגלית.

ב’סאן’ לא חסכו במילים ותיארו את המשבר במילים קשות במיוחד: "בקצב שבו הדברים מתקדמים, ליברפול תיחשב לברת מזל אם בכלל תצליח להעפיל בעונה הבאה לקונפרנס ליג, שלא לדבר על ליגת האלופות". בכלי התקשורת גם עקצו את המאמן ארנה סלוט על ההחלטה להשאיר את מוחמד סלאח בחוץ: "לא משנה מה סלוט מנסה להוכיח כשהוא מספסל את אגדה כמו סלאח, זה בבירור לא עובד, כי ההגנה שלו מחלקת מתנות חג מולד מוקדמות לכל יריבה".

במקביל, גארי נוויל תקף בשידור חי והתריע כי הקריסה של ליברפול כבר הפכה לתבנית: "אי אפשר לסמוך על ליברפול" אמר. "כולנו הרגשנו שזה יכול לקרות. ארנה סלוט לא מאמין, זה מסתורין שנמשך. הקבוצה שלו פשוט מתפרקת". לדבריו, האזהרות הגיעו בזמן אמת מצד הצוות המקצועי: "סלוט והעוזרים שלו צעקו בטירוף לכיוון השחקנים לפני הקרן הזאת".

בהמשך הוסיף בחדות: "אמרתי את זה כבר, ההתפרקות של ליברפול אמיתית. זה היה משחק שהיה בשליטה מוחלטת שלהם ב-0:2. הם מיואשים, לא יציבים, אי אפשר לסמוך עליהם. הם עושים טעות אחרי טעות אחרי טעות". המשחק מול לידס היה אמור להיות חלק משבוע התאוששות, אחרי ניצחון 0:2 על ווסטהאם שהחזיר קצת אמונה. אבל ליברפול חזרה מיד אחורה: 1:1 ביתי מאכזב מול סנדרלנד ואז איבוד יתרון כפול ביורקשייר. התוצאה: איבוד נקודות קריטי והתרחקות מהצמרת.

איברהימה קונאטה ספג אש כבדה לאחר שעשה את העבירה שהובילה לפנדל שהחזיר את לידס למשחק. הצרפתי, שמסיים חוזה בקיץ הקרוב, כבר זמן מה נבחן בזכוכית מגדלת בשל רצף טעויות, אך באנגליה מדגישים כי הוא ממש לא היחיד שנושא באחריות.

בסיכום הערב, ליברפול לא רק איבדה ניצחון שהיה בידה, אלא גם את מעט השקט שהצליחה לייצר. התקשורת באנגליה חריפה, הפרשנים מזהירים, וסלוט מוצא את עצמו במרכז סחרור שממשיך לגדול.