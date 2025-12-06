טורס: התפקיד שלי זה לעשות למאמן חיים קשים

ברצלונה השיגה עוד שלוש נקודות, כשגברה הערב (שבת) 3:5 על ריאל בטיס במשחק חוץ קשה בסביליה, והבטיחה עוד מחזור בפסגה, כשפראן טורס הרשים עם שלושער ענק בחצי שעה בלבד. לקבוצה מחכה משחק לא פשוט ביום שלישי, כשהיא תארח את פרנקפורט בליגת האלופות ותנסה לשפר עמדות בטבלה.

כוכב המשחק, פראן טורס, דיבר בסיום: “אתה לא מבקיע שלושער כל משחק, אבל 11 השערים שלי לא כל כך משנים לי. ידעתי שאני יכול להיות שחקן פותח בברצלונה ואני אלחם על מקומי ואבקיע עוד הרבה גולים. התפקיד שלי זה לעשות למאמן חיים קשים.

הדבר החשוב ביותר זה שניצחנו במגרש קשה. אני תמיד אמרתי שבטיס היא יריבה ישירה שלנו בצמרת, והיא קבוצה שתמיד מקשה. ידענו שנצטרך להגיב לשער המוקדם שלהם, והמפתח לניצחון הגיע מזה”, הוסיף החלוץ הספרדי. כשנשאל על האם לאמין ימאל תורגל כקשר התקפי ענה: “אני לא חושב, אבל הוא שחקן כל כך טוב שיודע להתאים את עצמו לכל סיטואציה”.

פסטיבל של שערים: 3:5 לברצלונה על בטיס

גם מאמן הקטלונים, האנזי פליק, התראיין לתקשורת הספרדית בסיום: “הדבר החשוב הוא שניצחנו אחרי 90 דקות, התוצאה היא הדבר הכי חשוב לקבוצה”. על לאמין ימאל וההחלטה להציבו כקשר התקפי אמר: “הוא היה טוב, הוא מקצוען שגדל ומשתפר בהגנה. שאלנו אותו אם הוא רוצה לשחק שם והוא אמר שהוא ינסה, הוא היה מרוצה”.

הגרמני סיכם את הערב עם הרהור על חשיבות העבודה היומיומית, גם כאשר משחקים יכולים להיות נקודת מפנה: “אני מתמקד באימונים. אם אתה ב-70%-80% אתה משחק משחקים בהתאם. האינטנסיביות בשבוע האחרון הייתה טובה מאוד. ואני מאמין שזה הכיוון הנכון, בהתבסס על מה שראיתי”.

האנזי פליק (IMAGO)

מי שרשם ציון דרך מרגש עבורו הוא רוני ברדג’י, שהבקיע את שער הבכורה שלו במועדון: “הגעתי למשחק אחרי שלא שיחקתי הרבה זמן ואני מוכיר תודה על הדקות שקיבלתי. אני מאוד שמח על הניצחון, מקווה שאקבל עוד דקות ואוכל לעזור לקבוצה”. השבדי שיחזר את הגול שלו: “הייתי צריך להיות במקום הנכון, ראיתי שפדרי עם הכדור ואמרתי שאני חייב לבעוט אם הוא מוסר לי”.