יום ראשון, 07.12.2025 שעה 06:59
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2515-2515צ'לסי4
2417-1815אברטון5
2311-1814קריסטל פאלאס6
2317-1815סנדרלנד7
2324-2415ליברפול8
2218-2515טוטנהאם9
2220-2414ברייטון10
2219-2115ניוקאסל11
2221-2214מנצ'סטר יונייטד12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1722-1914פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1228-1614ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
229-714וולבס20

"הבישול של שרקי? לא ראיתי את מסי עושה את זה"

גווארדיולה לא התלהב מהבישול יוצא הדופן של שרקי בראבונה בניצחון סיטי: "אני אוהב פשטות, למדתי ממסי שככה לא טועים, אך זו עדיין הופעה נהדרת שלו"

|
פודן ושרקי (IMAGO)
פודן ושרקי (IMAGO)

מנצ'סטר סיטי השיגה ניצחון 0:3 חשוב על סנדרלנד ושמרה על פער של 2 נקודות מהמוליכה ארסנל, אך למרות רגע הכישרון האדיר שהפך לשיחת היום, הראבונה המשוגעת של ריאן שרקי, פפ גווארדיולה לא מתרשם. בעיצומו של ערב גשום באיתיחאד, כשהקהל אחוז התלהבות והבלתי שגרתי הופך לשגרתי אצל הצרפתי בן ה-22, המאמן בחר להנמיך ציפיות ולהזכיר את מה שלדעתו באמת מביא תארים: פשטות.

"מעולם לא ראיתי את ליאו מסי מבצע כזה כדור רוחב", אמר גווארדיולה, והוסיף: "מסי הוא השחקן הטוב ביותר ששיחק את המשחק, אבל אף פעם לא ראיתי אותו מבצע מסירות כאלה. כדורי רוחב זה בסדר, לא משנה באיזו רגל, אבל אני אוהב פשטות. למדתי ממסי שמעולם לא עושים טעות עם הדברים הפשוטים. הוא עושה את הפשוט בצורה מושלמת, ואז עובר ארבעה או חמישה שחקנים. אני רוצה שהשחקנים יעשו את הדברים הפשוטים היטב, ורק אחר כך ישתמשו בכישרון שלהם".

גווארדיולה הדגיש כי גם כישרון עצום זקוק למשמעת: "אם זה לא יעבוד עכשיו, זו תהיה בעיה. הוא ימצא את עצמו בצרות", רמז המאמן לגבי החשיבות של יציבות ובחירות נכונות מצד שרקי.

פפ גווארדיולה (צילום מסך)פפ גווארדיולה (צילום מסך)

על אף שהמאמן לא התרשם, לא היה ספק ששרקי גנב את ההצגה. הוא פתח עם בישול פשוט לרובן דיאש, אך הבישול השני, ראבונה קסומה שהפכה לשער של פיל פודן, ייזכר שנים. יחד עם זאת, אפילו אחרי רגע כזה, גווארדיולה בחר למקד את המסר: הדרך לניצחון עוברת בעקביות ובנכונות לעשות את מה שהמשחק דורש, ולא רק במחוות טכניות מרהיבות.

אחרי חודשיים בחוץ בגלל פציעה, שרקי כבר עם 6 בישולים ב-13 משחקים בכל המסגרות, וגווארדיולה יודע שהוא עשוי להיות הפתרון ליצירתיות שנעלמה עם עזיבתו של קווין דה בריינה. הצרפתי יצר 6 הזדמנויות מול סנדרלנד, נגע בכדור 104 פעמים ונכנס ל-14 מאבקים, נתונים שהובילו את פפ להודות כי "זו אחת ההופעות הכי טובות שלנו העונה במשך 95 דקות".

שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים (IMAGO)שחקני מנצ׳סטר סיטי מאושרים (IMAGO)

המאמן גם התייחס למאבק האליפות והציג גישה מפוכחת: "עדיף להיות קרובים לפסגה מאשר רחוקים ממנה, אבל ממה שלמדתי, הכול קשור ליציבות. היציבות מגיעה מהדרך שבה אתה משחק, לא מהתוצאות. ארסנל הולכת לאבד מעט מאוד נקודות. אם אנחנו רוצים להיות שם, אנחנו צריכים לנצח משחק אחר משחק. זה מגיע מהאופן שבו אתה מופיע, לא ממזל".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */