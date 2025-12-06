סלוט נותר מתוסכל: יש תחושה של חוסר אמונה

ליברפול שוב פישלה בענק כשהערב (שבת) היא ספגה בתוספת הזמן וסיימה רק ב-3:3 מול לידס בתום עוד משחק הגנתי מביך שלה, כשנראה שהיא לא מבינה איך לצאת מהמצב העגום.

ארנה סלוט הביע את תסכולו לאחר המשחק: “יש תחושה של חוסר אמונה. אני חושב ששיחקנו טוב בחלקים גדולים של המשחק והובלנו 0:2. אני לא חושב שהיו לנו בעיות ברוב הזמן והם לא הגיעו למצבים עד הרגע שקונאטה ביצע את העבירה, שגם זה לא מצב בכלל”.

דומיניק סובוסלאי התקשה להסביר את איבוד היתרון הכפול: “אני לא יודע מה קרה אחרי ה-0:2. כנראה חשבנו שהמשחק נגמר, למרות שבתחילת המשחק דיברנו על זה שאסור לזלזל בהם”.

דומיניק סובוסלאי (IMAGO)

כשנשאל על המתרחש בחדר ההלבשה השיב: “מה שקורה בחדר ההלבשה נשאר בחדר ההלבשה, אבל אנחנו חייבים לנהל את המצב. חייבים למצוא פתרונות”.

“בשנה שעברה הפכנו לאלופים. עכשיו אני לא יודע באיזה מקום אנחנו בכלל. כל קבוצה משחקת היטב, כולן רוצות לנצח נגד האלופה, אבל אנחנו ידענו לפני העונה שזה יקרה ונצטרך למצוא את הפתרונות”.