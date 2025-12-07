יום ראשון, 07.12.2025 שעה 08:05
4020-4716ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2419-2515בטיס5
2416-1814אספניול6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1815-1315אלאבס9
1715-1314ראיו וייקאנו10
1617-1514אלצ'ה11
1622-1915ריאל סוסיאדד12
1619-1614סלטה ויגו13
1623-1914סביליה14
1422-1515מיורקה15
1422-1314ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

"מנור סולומון יצר סכנה, פסלו לו שער נהדר"

בתקשורת הספרדית החמיאו לישראלי שכבש גול נפלא שנשלל ממנו בניצחון ויאריאל: "אחרי הכניסה שלו שחקניו של מרסלינו נהנו יותר". המאמן: "העומס מורגש"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מנור סולומון שוב עשה רעש בתקשורת הספרדית. הקשר הישראלי נכנס כמחליף בניצחון ויאריאל 0:2 על חטאפה, וכמעט השלים חגיגה אישית כשכבש שער נפלא שנפסל בגלל נבדל. למרות הפסילה, כל כלי התקשורת הגדולים בספרד עצרו לציין את ההשפעה הברורה שלו על המשחק ואת האנרגיה שהוסיף לאחר שנכנס.

ב’באס’ החמיאו במיוחד לישראלי וכתבו: "סולומון יצר סכנה. פסלו לו שער נהדר". בכלי התקשורת אף טענו שהכניסה שלו הפכה את ויאריאל למסוכנת ומגוונת יותר בחלק הקדמי.

ב’מארקה’ ניתחו את שני השערים שנפסלו לקבוצה, ושוב שמו את סולומון במרכז הבמה: "שני שערים של ויאריאל נפסלו בגלל נבדל. הראשון היה של מיקאוטדזה, שקיבל מסירה מסולומון, כשכתפו של הישראלי הייתה לפני ההגנה. השני היה של סולומון עצמו, שקיבל את הכדור לפני ההגנה. שני השערים היו יכולים לסגור ניצחון שאולי היה גדול מדי". 

שער אדיר של מנור נפסל, ויאריאל ניצחה 0:2

גם ב’ספורט’ הדגישו את התרומה של המחליפים, וביניהם סולומון: "יתרה מזאת, עם הכניסה של ניקולאס פפה, איליאש אחומאש, סולומון ואולוואסיי, שחקניו של מרסלינו נהנו מהמשחק. אף שני שערים של מיקאוטדזה וסולומון נפסלו בשל נבדל".

המאמן מרסלינו התייחס לניצחון ולאווירה בקבוצה, וגם דיבר על הקושי של המחצית השנייה של העונה: "החלק השני של העונה קשה יותר מהראשון. אנחנו מרגישים את העומס שמצטבר ברגליים ובמחשבה. ריאל מדריד וברצלונה מנצחות עם פחות מאמץ", אמר המאמן.

מרסלינו הדגיש את המטרות: "יש שתי קבוצות ואז שלישית שנמצאת הרבה מאחוריהן. לסיים במקום הרביעי זה הישג עצום כי זה אומר שאתה זוכה באליפות של 17 הקבוצות האחרות. נראה אם נצליח להיות האלופים".

לצד זאת, המאמן גם התייחס לחוסר המזל שאפיין משחקים קודמים: "אנחנו חושבים רק על לנצח כי אנחנו צריכים את זה, אבל בעיקר כי מגיע לשחקנים. הם היו קרובים במשחקים קודמים, אבל הכל הלך נגדם".

