"מנור סולומון יצר סכנה, פסלו לו שער נהדר"

מנור סולומון שוב עשה רעש בתקשורת הספרדית. הקשר הישראלי נכנס כמחליף בניצחון ויאריאל 0:2 על חטאפה, וכמעט השלים חגיגה אישית כשכבש שער נפלא שנפסל בגלל נבדל. למרות הפסילה, כל כלי התקשורת הגדולים בספרד עצרו לציין את ההשפעה הברורה שלו על המשחק ואת האנרגיה שהוסיף לאחר שנכנס.

ב’באס’ החמיאו במיוחד לישראלי וכתבו: "סולומון יצר סכנה. פסלו לו שער נהדר". בכלי התקשורת אף טענו שהכניסה שלו הפכה את ויאריאל למסוכנת ומגוונת יותר בחלק הקדמי.

ב’מארקה’ ניתחו את שני השערים שנפסלו לקבוצה, ושוב שמו את סולומון במרכז הבמה: "שני שערים של ויאריאל נפסלו בגלל נבדל. הראשון היה של מיקאוטדזה, שקיבל מסירה מסולומון, כשכתפו של הישראלי הייתה לפני ההגנה. השני היה של סולומון עצמו, שקיבל את הכדור לפני ההגנה. שני השערים היו יכולים לסגור ניצחון שאולי היה גדול מדי".

שער אדיר של מנור נפסל, ויאריאל ניצחה 0:2

גם ב’ספורט’ הדגישו את התרומה של המחליפים, וביניהם סולומון: "יתרה מזאת, עם הכניסה של ניקולאס פפה, איליאש אחומאש, סולומון ואולוואסיי, שחקניו של מרסלינו נהנו מהמשחק. אף שני שערים של מיקאוטדזה וסולומון נפסלו בשל נבדל".

המאמן מרסלינו התייחס לניצחון ולאווירה בקבוצה, וגם דיבר על הקושי של המחצית השנייה של העונה: "החלק השני של העונה קשה יותר מהראשון. אנחנו מרגישים את העומס שמצטבר ברגליים ובמחשבה. ריאל מדריד וברצלונה מנצחות עם פחות מאמץ", אמר המאמן.

מרסלינו הדגיש את המטרות: "יש שתי קבוצות ואז שלישית שנמצאת הרבה מאחוריהן. לסיים במקום הרביעי זה הישג עצום כי זה אומר שאתה זוכה באליפות של 17 הקבוצות האחרות. נראה אם נצליח להיות האלופים".

לצד זאת, המאמן גם התייחס לחוסר המזל שאפיין משחקים קודמים: "אנחנו חושבים רק על לנצח כי אנחנו צריכים את זה, אבל בעיקר כי מגיע לשחקנים. הם היו קרובים במשחקים קודמים, אבל הכל הלך נגדם".