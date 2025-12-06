יום ראשון, 07.12.2025 שעה 01:10
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13595-6737מכבי ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
11664-6887בני הרצליה
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
10690-6398מכבי רעננה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

אלייז'ה בראיינט לא הגיע לארץ, משפחתו חוששת

בהפועל תל אביב מעידים שמשפחתו של הכוכב חוששת להגיע לישראל, אך שהוא לא בא כי הוא חולה והאירוע לא דרמטי. בסביבת השחקן העבירו מסר לגבי המצב

|
אלייז'ה בראיינט (רועי כפיר)
אלייז'ה בראיינט (רועי כפיר)

הפועל תל אביב סיימה בגדול עם האירוע הזה שנקרא סופיה, ושמחה מכך שהמשחקים סוף סוף חוזרים לישראל. המועדון מקפל את האירוע שיש בבולגריה כשלמעט נגד הטורקיות שאר המשחקים צפויים להיות כאן, אך בעיה צצה בקבוצה.

כל הסגל הגיע לישראל למשחק נגד הפועל העמק, שבו האדומים ניצחו, למעט שחקן אחד, אלייז’ה בראיינט. לשחקן יש סעיף בחוזה שלא מחייב אותו לשוב לישראל, ובשלב הזה בהפועל ת”א טוענים שיש חשש מצד משפחתו להגיע לארץ.

בכל מקרה, גורמים בסביבת השחקן מדגישים שהשחקן חולה וזו הסיבה שהוא לא הגיע לישראל. אגב, במועדון מאשרים שהוא אכן חולה, ואפילו טוענים שעבר ימים לא קלים בעקבות כך שאפילו כללו בית חולים.

אלייזאלייז'ה בראיינט באימון (שחר גרוס)

בהפועל תל אביב מאשרים שאכן יש חשש מצד משפחתו, אבל מקפידים להדגיש שהאירוע לא דרמטי ותהיה שיחה עם השחקן וסובביו כדי לראות מה עושים לגבי המשפחה, אך הטענה אצל האדומים שזה לא יגרום לאירוע דרמטי ולבסוף הוא ישחק גם ביורוליג וגם בארץ.

יש לציין שבראיינט כבר שיחק בליגה במדי הפועל תל אביב ואפילו לא מזמן, וגם בגמר גביע ווינר נגד הפועל ירושלים. האדומים השתמשו בתשעה מתוך עשרת המקומות לרישום זרים, כשבראיינט אחד השמות שאכן נרשמו. מי שלא הם רק וסיליה מיציץ’ וברונו קבוקלו, ששניכם כן בישראל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */