אלייז'ה בראיינט לא הגיע לארץ, משפחתו חוששת

הפועל תל אביב סיימה בגדול עם האירוע הזה שנקרא סופיה, ושמחה מכך שהמשחקים סוף סוף חוזרים לישראל. המועדון מקפל את האירוע שיש בבולגריה כשלמעט נגד הטורקיות שאר המשחקים צפויים להיות כאן, אך בעיה צצה בקבוצה.

כל הסגל הגיע לישראל למשחק נגד הפועל העמק, שבו האדומים ניצחו, למעט שחקן אחד, אלייז’ה בראיינט. לשחקן יש סעיף בחוזה שלא מחייב אותו לשוב לישראל, ובשלב הזה בהפועל ת”א טוענים שיש חשש מצד משפחתו להגיע לארץ.

בכל מקרה, גורמים בסביבת השחקן מדגישים שהשחקן חולה וזו הסיבה שהוא לא הגיע לישראל. אגב, במועדון מאשרים שהוא אכן חולה, ואפילו טוענים שעבר ימים לא קלים בעקבות כך שאפילו כללו בית חולים.

אלייז'ה בראיינט באימון (שחר גרוס)

בהפועל תל אביב מאשרים שאכן יש חשש מצד משפחתו, אבל מקפידים להדגיש שהאירוע לא דרמטי ותהיה שיחה עם השחקן וסובביו כדי לראות מה עושים לגבי המשפחה, אך הטענה אצל האדומים שזה לא יגרום לאירוע דרמטי ולבסוף הוא ישחק גם ביורוליג וגם בארץ.

יש לציין שבראיינט כבר שיחק בליגה במדי הפועל תל אביב ואפילו לא מזמן, וגם בגמר גביע ווינר נגד הפועל ירושלים. האדומים השתמשו בתשעה מתוך עשרת המקומות לרישום זרים, כשבראיינט אחד השמות שאכן נרשמו. מי שלא הם רק וסיליה מיציץ’ וברונו קבוקלו, ששניכם כן בישראל.