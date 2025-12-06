יום ראשון, 07.12.2025 שעה 15:49
כמה יעלה לכם לקנות את הרכב שהיה של אמבפה?

שווי השוק שלו בשנה הקודמת עמד על כמעט 200 אלף אירו, וכעת הוא מיועד למכירה כמו כל שאר הרכבים של שחקני הקבוצה הבוגרת. לאמבפה אגב, אין רישיון

|
קיליאן אמבפה. לא נהג ברכב (מתוך האתר הרשמי)
קיליאן אמבפה. לא נהג ברכב (מתוך האתר הרשמי)

שחקני ושחקניות קבוצות הכדורגל, הכדורסל וכדורגל הנשים של ריאל מדריד חידשו לאחרונה את כלי הרכב שלהם, הניתנים להם על-ידי BMW (הספונסר הרשמי של המועדון). בעקבות כך, המכוניות ששימשו אותם.ן בעונה הקודמת מוצעות כעת למכירה לכל מי שרוצה לפנק את עצמו, למשל, במכונית שבה השתמש קיליאן אמבאפה בעונתו הראשונה בריאל מדריד.

עםם כל הכבוד לשאר הכוכבים של ריאל מדריד, אין ספק שאמבפה הוא כעת החלוץ הטוב ביותר בעולם והשחקן הבכיר ביותר בקבוצה. יש לו 16 שערי ליגה ב-15 משחקים בלבד (ועוד 4 בישולים), ואם זה לא מספיק, בליגת האלופות יש לו 9 שערים ב-5 משחקים בלבד.

הכוכב הצרפתי נהנה מ-BMW XM חדשה לחלוטין — קרוסאובר פלאג-אין היברידי עם 653 כ"ס — שבאמצעותה עבר חלוץ ריאל מדריד קצת יותר מ-14,000 ק"מ (אם כי לא בעצמו, משום שמחזיק תואר הפיצ’יצ’י 2025 ונעל הזהב עדיין לא מחזיק ברישיון נהיגה).

אמבפה. בכמה יימכר הרכב שלו? (מתוך האתר הרשמי)אמבפה. בכמה יימכר הרכב שלו? (מתוך האתר הרשמי)

אגב, שווי השוק של הרכב בשנה שעברה היה 179,900 אירו, והוא צויד גם בתוספות בשווי העולה על 11,000 אירו. כעת הרכב הזה הפך לחלק מתוכנית BMW Premium Selection, המציעה ללקוחות החברה כלי רכב שיצאו מצי הרכבים של שחקני ושחקניות ריאל מדרי, כולל זה של אמבאפה – וכנראה גם במחיר טוב (אם כי הוא לא מפורסם).

נכון לעכשיו BMW מציעה 57 רכבים כאלה. חלקם, כמו ה-i4 eDrive40 של יסמין אסיס ריביירו, שחקנית קבוצת הנשים של ריאל מדריד (וגם נבחרת ברזיל), נסעו בקושי 1,589 ק"מ — כלומר, כמעט חדשים לחלוטין. אגב קבוצת הנשים, גם בליגת הנשים המיקום בטבלה מזכיר את La Liga שכן ברצלונה היא מוליכת הטבלה בעוד ריאל מדריד במקום השני (אם כי בהפרש גדול יותר העומד על 7 נקודות ביניהן).

ארדה גולר. חרש על הרכב (IMAGO)ארדה גולר. חרש על הרכב (IMAGO)

מבין הרכבים ששימשו את שחקני קבוצת הכדורגל הגברית, בעל הקילומטראז' הנמוך ביותר הוא זה של חסוס ואייחו: BMW i5 xDrive40 עם 5,182 ק"מ בלבד. מנגד, מי שנראה שנהנה מהרכב שלו יותר מכולם הוא ארדה גולר, שנסע כמעט 42,000 ק"מ ב-BMW i7 xDrive60 שלו (אוסמאן גארובה, מקבוצת הכדורסל של ריאל מדריד, נסע 61,257 ק"מ ב-BMW iX xDrive50).

כמו כל דגמי BMW Premium Selection, מדובר ברכבים שעברו בדיקה מלאה וקיבלו תעודת תקינות, עם אחריות ניידות ל-12 חודשים (ובמקרה של רכבי ריאל מדריד — לשנתיים), תחזוקה מכוסה ל-6 חודשים או 10,000 ק"מ, וכיסוי ל-ITV (המקבילה הספרדית לטסט) ל-12 חודשים (אם כי רכבי ריאל מדריד, שנמצאים רק בשנתם השנייה, לא יידרשו לעבור בדיקה בקרוב).

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

