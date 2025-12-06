"סוף סוף כובשים בהתקפה האחרונה ולא סופגים"

אחרי שהגיעה מעודדת עם ניצחון על הפועל תל אביב, הכל היה נראה שמכבי חיפה בדרך לתיקו נוסף בעידן בכר הערב (שבת), אך בשנייה האחרונה של המשחק, קני סייף כבש והירוקים ניצחו 0:1 דרמטי את עירוני קריית שמונה והשיגו ניצחון חוץ לראשונה העונה.

מאמן הירוקים, ברק בכר, סיכם: “סוף סוף נותנים גול בהתקפה האחרונה ולא סופגים, היה משחק לא פשוט, הרגשתי שאנחנו במשחק כל הזמן, הייתה חסרה את הפעולה האחרונה כי ב-20 מטרים לא היינו מספיק חדים לצערי וחבל. יכולנו גם לספוג אבל, וזה היה משחק לכאן או לכאן. הגישה טובה וזה הבסיס, אז הדברים מסתדרים וצריך להמשיך עם זה.

“אתם יודעים מה הבעיות, אנחנו מנסים לתת את כל הכלים לשחקנים כדי שהכל יהיה טוב, זה עדיין לא מושלם אבל מניצחון לניצחון יהיה טוב יותר. בפעולה האחרונה לא מספיק איכותיים, צריך ביטחון ואז נייצר יותר. ינואר? כן יש מחשבות, אבל לא עבודה שלי, רוצים לחזק ולהביא איכות לקבוצה, יש בסיס טוב”.

בכר: היינו חייבים את המשחק הזה

המאמן המשיך: “החלטנו ללכת עם אותו הרכב, הוא עשה עבודה טובה נגד קבוצה טובה (הפועל תל אביב), היינו טובים וניצחנו בצדק אז לא רצינו לשנות, אלא להמשיך, בידיעה שיש גם חילופים טובים. חלוץ שהוסיף נפח, קורנו שנכנס טוב, הילד (פייזנגיזכט) היה מצוין ולא נתן לשחקני הכנף לנוח, הוא שחקן טוב. כל החילופים עזרו לנו, גם מיכאל אוחנה וגיא מלמד שפתחו, הם שחקנים שחסר להם קצת כושר משחק, היו להם התכווצויות, אבל חשוב שיהיה תחרות והצלחנו לייצר יותר תחרות בהרכב ומרגישים את זה בכל עמדה”.

החוסרים בהגנה שיהיו: “יש לנו את עיסאת ושחקן נוער שהם יופי של בלמים, אי אפשר להשתמש בתירוצים, יש את סק לעוד משחק ואחרי זה נסתדר. ברגע שהקבוצה מחוברת יותר זה לא משנה, מי שייכנס למשבצת יעשה את העבודה. אירופה? כל משחק שנפסיד או ננצח יסיקו מסקנות, לא נוכל לצאת בהצהרות. זה לא משנה ולא רלוונטי מה אגיד, מה שחשוב זה לייצר את ההמשכיות. אני מרגיש שמשהו באגרסיביות ובמשמעת, השתנה לטובה ושמנו דגש לזה בפגרה. טיפלנו שורשית בבעיות, יש הקרבה והכל, ועל זה נלביש יותר כדורגל ושבוע שעבר עשינו טוב יותר והיום לפרקים, עובדים קשה בשביל זה”.

מיכאל אוחנה אמר: “שמחה גדולה, חיכינו לזה, אנחנו עובדים קשה כולם, אנחנו יורקים דם מה שנקרא והיום המזל היה איתנו בדקות האחרונות. אני חושב שהצגנו כדורגל טוב, לא היינו מרוכזים בשליש האחרון, אבל אני חושב שנעשה צדק, היינו טובים עליהם בכמה רמות. אני שמח מאוד על ההזדמנות הזאת שקיבלתי, להיות במועדון כזה עצום זו זכות גדולה, אני תמיד אילחם על הכל.

מיכאל אוחנה מנהל את המשחק (רדאד ג'בארה)

“אני לא נכנס למי הרים גבה ומה אנשים אומרים, זה לא התפקיד שלי, אני בא להוכיח שאני מסוגל וכל אחד צריך להאמין בעצמו, אני מאמין בעצמי. מה שהיה בעבר זה עבר, היום אנחנו פה והפנים קדימה לעשות עונה טובה. המשכיות? צריך לראות, הצוות עובד סופר קשה ואנחנו משתפרים כקבוצה, מה שהצוות אומר אנחנו עושים ונתקדם”.

מאמן ק”ש, שי ברדה, אמר: “זה בדיוק הרגעים שאתה שואל ‘מה אפשר עוד לעשות’, אבל בסופו של דבר זה כנראה מה שהיה צריך לקרות, אנחנו צריכים לטפל בזה, כמה שקשה לומר את זה בסיטואציה כזאת. לבוא וללחוץ את מכבי חיפה, שהיא קבוצה עם פי 10 תקציב, לא רק שלא נפלנו מהם, גם הגענו למצבים בטוחים.. אבל זה לא רלוונטי והפסדנו, אבל אני לוקח דברים טובים וצריך לדעת להרים את השחקנים, לבוא אליהם בסיטואציה כזאת שהם נותנים את כל כולם, ובסוף מפסידים, זה קשה ופה נמדדת מנהיגות.

“אני מסתכל שבסופו של דבר היינו צריכים להוציא יותר נקודות, הפסדנו את המשחק הזה, צריך לדעת לאסוף את עצמנו. שבוע הבא נגד הפועל ת”א וכל משחק קשה, כן צריך לתת מילה טובה לשחקנים כי אתם רואים קבוצה נמרצת ומצוינת ורצה, צריך לדעת להתאושש מזה”.

שי ברדה (רדאד ג'בארה)

המאמן המשיך: “בנינו את הקבוצה בצורה כזאת שיש לנו שישה זרים ושבעה שחקני בית שצריך לדעת להריץ אותם, ככה ק”ש נבנתה תמיד. צריך להתחזק בינואר וזה ברור, יש פה שחקנים שנסחטו בכמה משחקים בשבוע וצריך לדעת להסתכל על הדברים האחרים ואיך מגדלים את השחקנים האלו ושק”ש תהנה מהם בעתיד. זה לא מנחם אחרי ה-1:0 הלא מוצדק הזה, אבל זה הכדורגל ולא מחלקים מחמאות לאף אחד וזה המקצוע”.

יאיר מרדכי אמר: “תחושות לא קלות. כל המשחק היינו שם, בכל פרמטר, ללחוץ את חיפה 90 דקות… לא הגיע לנו הגול הזה, אבל מה שטוב בכדורגל זה שיש לנו לתקן כבר במחזור הבא מול הפועל ת”א. צריך להיות יותר מרוכזים ולא לעשות טעויות של גולים. מה חסר לנו? יותר ריכוז דקות האחרונות ואני מאמין שנעשה את זה”.