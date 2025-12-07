יום ראשון, 07.12.2025 שעה 08:05
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1914-2213מכבי חיפה5
1926-2412מכבי נתניה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1517-1413בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1220-1612הפועל חיפה11
1218-1413עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
531-1013מכבי בני ריינה14

בב"ש סיימו את ההכנות למכבי ת"א; לופס כשיר

המוליכה חתמה את ההכנות למשחק מול האלופה הערב ב-20:30, כשקוז'וק צפוי לבצע שני שינויים בהרכב הקבוצה: "כדי לנצח יריבה שכזאת נצטרך משחק מושלם"

|
הלדר לופס (מרטין גוטדאמק)
הלדר לופס (מרטין גוטדאמק)

אחרי איבוד הנקודות האחרון מול הפועל פתח תקווה, הפועל באר שבע רוצה הערב (ראשון, 20:30) לחזור למסלול הניצחונות, אבל מצפה לה מפגש קשה ביותר נגד האלופה. החבורה של רן קוז'וק סיימה אתמול את ההכנות למשחק נגד מכבי תל אביב, אותה לא ניצחה בטרנר בעונה שעברה. 

אחרי האימון המסכם שנערך בצאת השבת, נראה שהלדר לופס כשיר לפתוח, אבל אופיר דודזאדה פחות. המגן, שחזר ממכבי תל אביב, התאמן אבל עדיין מרגיש כאבים והחלטה סופית תתקבל מחר בבוקר. מבחינת רן קוז'וק נראה שהוא סגור על ההרכב. המאמן צפוי לבצע שני שינויים ביחס למשחק האחרון, כשג'יבריל דיופ יחזור ל-11 במקום מיגל ויטור ואליאל פרץ במקום שי אליאס בקישור. בנוסף, רועי לוי ייעדר בגלל קרע קטן בשריר הירך האחורי. 

בשיחות שערכו השבוע, בבאר שבע שוחחו באסיפה אתמול על משחק ההגנה וחזרו שוב ושוב על חוסר ריכוז בחלק האחורי, שגרם לשערים האחרונים שהקבוצה ספגה מול הפועל פ"ת ומ.ס. אשדוד. "שישה שערים בשלושה משחקים זה משהו שאנחנו לא יכולים לקבל. כדי לנצח קבוצה כמו מכבי תל אביב צריך משחק מושלם", אמרו בבאר שבע.

