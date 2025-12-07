בב"ש סיימו את ההכנות למכבי ת"א; לופס כשיר

אחרי איבוד הנקודות האחרון מול הפועל פתח תקווה, הפועל באר שבע רוצה הערב (ראשון, 20:30) לחזור למסלול הניצחונות, אבל מצפה לה מפגש קשה ביותר נגד האלופה. החבורה של רן קוז'וק סיימה אתמול את ההכנות למשחק נגד מכבי תל אביב, אותה לא ניצחה בטרנר בעונה שעברה.

אחרי האימון המסכם שנערך בצאת השבת, נראה שהלדר לופס כשיר לפתוח, אבל אופיר דודזאדה פחות. המגן, שחזר ממכבי תל אביב, התאמן אבל עדיין מרגיש כאבים והחלטה סופית תתקבל מחר בבוקר. מבחינת רן קוז'וק נראה שהוא סגור על ההרכב. המאמן צפוי לבצע שני שינויים ביחס למשחק האחרון, כשג'יבריל דיופ יחזור ל-11 במקום מיגל ויטור ואליאל פרץ במקום שי אליאס בקישור. בנוסף, רועי לוי ייעדר בגלל קרע קטן בשריר הירך האחורי.

בשיחות שערכו השבוע, בבאר שבע שוחחו באסיפה אתמול על משחק ההגנה וחזרו שוב ושוב על חוסר ריכוז בחלק האחורי, שגרם לשערים האחרונים שהקבוצה ספגה מול הפועל פ"ת ומ.ס. אשדוד. "שישה שערים בשלושה משחקים זה משהו שאנחנו לא יכולים לקבל. כדי לנצח קבוצה כמו מכבי תל אביב צריך משחק מושלם", אמרו בבאר שבע.