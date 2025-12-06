ליברפול איבדה יתרון כפול, וסיימה ב-3:3 עם לידס

ליברפול מתקשה לא מעט העונה וגם הערב (שבת) זה לא היה פשוט. היא כבר הובילה בשני שערים ואפילו החזירה את היתרון לאחר שאיבדה אותו, אך זה לא הספיק בדרך ל-3:3 משוגע מול לידס בחוץ.

בהתחלה הדברים דווקא הסתדרו. הוגו אקיטיקה פתח את המחצית השנייה בסערה עם צמד בזק בדקות 48 ו-50 והזכיר את יכולתו בפתיחת העונה, אך לצערו שוב קיבלנו תזכורת לבעיות ההגנתיות.

הוגו אקיטיקה חוגג, זה לא הספיק בסוף (IMAGO)

בדקה ה-73 דומיניק קאלוורט לואין כבש מפנדל לו גרם איברהימה קונאטה בטעות גדולה אישית שלו, ושתי דקות לאחר מכן בדקה ה-75 אנטון סטאך מצא את הרשת מתוך הרחבה וקבע 2:2.

למרות זאת, דומיניק סובוסלאי, שחקן העונה של ליברפול עד כה, ידע להחזיר את היתרון בדקה ה-80 והעניק לקבוצתו 2:3, וגם פה המשחק לא נגמר. בדקה ה-90+6, עמוק בתוספת הזמן, או טנאקה הגיע לכדור קרן וכבש מקרוב, כשהוא קובע 3:3 משוגע בין הקבוצות.

ליברפול סיימה בתוצאת תיקו שנייה ברציפות ונשארת תקועה במרכז הטבלה כשעד סוף המחזור היא תוכל לרדת למקום העשירי. מנגד, לידס עצרה את רצף ההפסדים עם ניצחון מול צ’לסי וממשיכה להשתפר.