יום שבת, 06.12.2025 שעה 22:35
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2515-2515צ'לסי4
2417-1815אברטון5
2311-1814קריסטל פאלאס6
2317-1815סנדרלנד7
2324-2415ליברפול8
2218-2515טוטנהאם9
2220-2414ברייטון10
2219-2115ניוקאסל11
2221-2214מנצ'סטר יונייטד12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1722-1914פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1228-1614ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
229-714וולבס20

ליברפול איבדה יתרון כפול, וסיימה ב-3:3 עם לידס

אלופת אנגליה כבר הובילה מצמד של הוגו אקיטיקה, אך ראתה את קאלוורט לואין (פנדל) וסטאך משווים. סובוסלאי החזיר את היתרון וטאנקה איזן בתוספת הזמן

|
שחקני ליברפול בהלם (IMAGO)
שחקני ליברפול בהלם (IMAGO)

ליברפול מתקשה לא מעט העונה וגם הערב (שבת) זה לא היה פשוט. היא כבר הובילה בשני שערים ואפילו החזירה את היתרון לאחר שאיבדה אותו, אך זה לא הספיק בדרך ל-3:3 משוגע מול לידס בחוץ.

בהתחלה הדברים דווקא הסתדרו. הוגו אקיטיקה פתח את המחצית השנייה בסערה עם צמד בזק בדקות 48 ו-50 והזכיר את יכולתו בפתיחת העונה, אך לצערו שוב קיבלנו תזכורת לבעיות ההגנתיות.

הוגו אקיטיקה חוגג, זה לא הספיק בסוף (IMAGO)הוגו אקיטיקה חוגג, זה לא הספיק בסוף (IMAGO)

בדקה ה-73 דומיניק קאלוורט לואין כבש מפנדל לו גרם איברהימה קונאטה בטעות גדולה אישית שלו, ושתי דקות לאחר מכן בדקה ה-75 אנטון סטאך מצא את הרשת מתוך הרחבה וקבע 2:2.

למרות זאת, דומיניק סובוסלאי, שחקן העונה של ליברפול עד כה, ידע להחזיר את היתרון בדקה ה-80 והעניק לקבוצתו 2:3, וגם פה המשחק לא נגמר. בדקה ה-90+6, עמוק בתוספת הזמן, או טנאקה הגיע לכדור קרן וכבש מקרוב, כשהוא קובע 3:3 משוגע בין הקבוצות.

ליברפול סיימה בתוצאת תיקו שנייה ברציפות ונשארת תקועה במרכז הטבלה כשעד סוף המחזור היא תוכל לרדת למקום העשירי. מנגד, לידס עצרה את רצף ההפסדים עם ניצחון מול צ’לסי וממשיכה להשתפר.

