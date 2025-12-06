יום שבת, 06.12.2025 שעה 21:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1926-2412מכבי נתניה5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

בגלל החרם הניצחון של הפועל הופך לגדול יותר

פודקאסט הפועל ת"א מסכם ניצחון מול הפועל פ"ת ומתייחס לכל מה שקרה: החרם של הקהל, התפוקה חסרת התקדים של טוריאל והיכולת המרשימה של הזרים. האזינו

|
סתיו טוריאל בטירוף (שחר גרוס)
סתיו טוריאל בטירוף (שחר גרוס)

אחרי ההפסד הכואב למכבי חיפה, הפועל תל אביב חזרה לבלומפילד וזה אומר גם למסלול הניצחונות. החבורה של אליניב ברדה סיימה עם 0:4 היום (שבת) עוצמתי מול הפועל פתח תקווה ובכך נשארה מושלמת בבית עם 5 מ-5 משחקים ששוחקו. 

איציק כלפי ועמית לוינטל מסכמים את החזרה למסלול הניצחונות של הפועל תל אביב בפודקאסט האדומים בערוץ הפודקאסטים של ONE, בדגש על סאגת החרם של הקהל שלא השפיעה על התוצאה, וזה הופך את הניצחון לגדול יותר. על התפוקה חסרת התקדים של סתיו טוריאל, שיתוף הפעולה עם לויזוס לויזו והיכולת הטובה מאוד של הזרים. 

עוד בפרק - חשיבות הניצחון גם עבור אליניב ברדה, עדכונים לגבי ההיעדרות של דורון ליידנר, הכנות למשחק נגד קריית שמונה ועוד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */