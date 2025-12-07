יום ראשון, 07.12.2025 שעה 09:56
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13595-6737מכבי ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
11664-6887בני הרצליה
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
10690-6398מכבי רעננה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

"זה מוקש, מאוד קל לבוא זחוחים ולהיכנס לבור"

אחרי הניצחון על ז'לגיריס ולפני חזרת היורוליג להיכל בחמישי, במכבי רוצים להמשיך את המומנטום הערב ב-20:50 מול ראשל"צ: "לא עוזר בלי המשכיות"

|
רומן סורקין (רדאד ג'בארה)
רומן סורקין (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תארח הערב (ראשון, 20:50) את מכבי ראשון לציון במסגרת המחזור השמיני של ליגת העל אליו מגיעים עודד קטש וחניכיו לאחר הניצחון המרשים ביום חמישי האחרון על ז'לגיריס קובנה ביורוליג.

במועדון מבהירים כבר בפתיחה: "חשוב מאוד לרדת לקרקע", לקראת המשחק נגד חניכיו של שרון דרוקר. הצהובים רואים במשחק מול הקבוצה מעיר היין סוג של חזרה גנרלית לקראת מה שיהיה ביום חמישי הקרוב, משחק היורוליג הראשון בהיכל מנורה מבטחים לראשונה מזה יותר משנתיים.  

בסביבת הקבוצה שמו כבר את הניצחון על קבוצתו של תומאס מאסיאוליס מאחוריהם ולא מקלים ראש ביריבתם: "אלו משחקי מוקש, מאוד קל לבוא זחוחים ולהיכנס לבור, המטרה שלנו היא לבוא ממוקדים מההתחלה. נותנים את מלוא הכבוד לראשון". אצל הצהובים רוצים להמשיך את המומנטום החיובי אך הם יודעים: "עשינו משחק גדול בחמישי אבל זה לא עוזר בלי המשכיות". 

עבור קטש וחניכיו ניצחונות בזירה המקומית הינם בגדר חובה: "אנחנו חייבים לנצח ולא חשובה הדרך, אין לנו פריבילגיה להפסיד בליגה", וזאת קל וחומר לאחר שבשבעת מחזורי הליגה ששיחקו עד כה מכבי תל אביב הפסידה בדרבי התל אביבי כך שבכדי להישאר במאבק על המקום הראשון אין לה משחקים שהיא יכולה להפסיד.

בחמישי האחרון הצהובים נראו פשוט נהדר בשני צידי המגרש וההמשכיות עליה מדברים במועדון נוגעת גם ליכולת וגם לניצחונות בכדי לצאת מהמצב בו הם נמצאים בתחרות הבכירה של אירופה. כזכור בחמישי הקרוב קטש וחניכיו יארחו את וילרבאן שהפסידה במחזור האחרון להפועל תל אביב.

