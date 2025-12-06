ילדים א': דרבי של אחווה בגליל העליון

הרבה זמן חיכו באצבע הגליל לחזרתם של משחקי הליגות הצעירות למרחב – היום (שבת) כחודשיים לאחר חזרתו של המגרש הסינטטי בקריית שמונה לפעילות, אירחה קבוצת ילדים א' של עירוני קריית שמונה את מ.כ גליל גולן למשחק דרבי אזורי מרגש בין שחקנים שמכירים מאותה סביבה, חלקם לומדים יחד וחברים מחוץ למגרש. בעונה שעברה קרית שמונה בשל ריבוי השחקנים שפונו מביתם שובצה בליגת שרון - מה שמנע משתי הקבוצות להיפגש על כר הדשא. כמו כל המשחקים בליגות הצעירות, גם משחק זה עמד בסימן המאבק בחרמות. המשחק נערך יומיים לאחר דרבי בין קבוצות ילדים ג' של שני המועדונים, שנערך בצפת והסתיים בניצחון גדול לזכות מ.כ גליל גולן.



משחק דרבי אצבע הגליל בשנתון ילדים א' נפתח בשלב גישושים, שהסתיים בדקה ה-15 מבצע אישי של נעמאן סעב, חלוץ קרית שמונה, הסתיים בבעיטה לרשת של השחקן - 0:1 לזכות קרית שמונה. בדקה ה-20 הכשלה על שחקן גליל גולן ברחבת קרית שמונה שלחה את עומר ורדי לנקודת הפנדל, ורדי בעט לרשת וקבע 1:1.



בדקה ה-25 הצליחה מ.כ גליל גולן לחולל מהפך. שער בבעיטה חופשית מרגלו של אוראל ונונו העלה את גליל גולן ליתרון 1:2. במחצית השנייה הצליחה עירוני קרית שמונה לחולל מהפך, עם שני שערים שנוצרו מבעיטות חופשיות מכ-25 מטרים אלכסונית מצד שמאל: בשלב מוקדם בעיטה חופשית הסתיימה בדחיקה מקרוב של נעאמן סעב, שהשלים צמד וקבע 2:2. אולם כאן זה לא נגמר, בתוך תוספת הזמן בעיטה חופשית עוצמתית של עוז וישנו, שהצטרף לקריית שמונה אחרי שלוש עונות מוצלחות במכבי חיפה "קצף", הסתיימה בשער שחולל מהפך נוסף וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:3 לזכות קרית שמונה - ששומרת על המאזן הטוב ביותר בליגת חוף.



אבי נגאוקר, מנהלה המקצועי של החטיבה הצעירה של עירוני קרית שמונה, מונה למאמן הקבוצה במקומו של בהא הייב, שהתחלף עם נגאוקר ועבר לקבוצת ילדים ב'. נגאוקר שיתף בתחושותיו: "היה באמת יום חג במגרש הסינטטי שלנו. הרבה הורים ובני משפחה נפגשו ביציעים, הרבה חברים נפגשו על כר הדשא. על הקווים פגשתי מאמן מצוין בדמותו של אליה נאמן, עמו עבדתי בקריית שמונה. הייתה אנרגיה טובה מגרש מלא בקהל, הרבה עידוד. בדקה ה-18 עשינו גם מעגל ביחד למען המאבק בחרמות. היה כיף גדול להיפגש שוב בקריית שמונה למשחק ליגה אחרי תקופה ארוכה, שהמציאות מנעה זאת מאיתנו".



בנוסף, נגאוקר סיכם את המשחק: "התחלנו את המשחק בצורה טובה, וצעדנו ביתרון. גליל גולן הצליחו לבצע מהפך מהיר וכל הכבוד להם על כך. בדקה ה-38 ביצעתי חילוף משולש, הרגשתי שהקבוצה צריכה זעזוע. אני משער שהיו שחקנים שריבוי הקהל השפיע עליהם. לשמחתי, החילוף עזר להביא את המהפך והניצחון. המחצית השנייה הייתה בשליטה יחסית שלנו, מנגד אותגרנו עם התקופות מעבר מצד היריבה. שמח שהצלחנו לעמוד במטרה במשחק מול קבוצה איכותית וטובה. מאחל לכולנו שנמשיך לשחק בקריית שמונה ובכל רחבי המדינה בביטחון מלא ובהרמוניה".