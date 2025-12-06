רעננה היממה את מכבי ת"א עם 1:3 בנערים ב'

לאחר פגרה בת כמעט חודש ימים, הליגה הבכירה לשנתוני 2010 חזרה אלינו ובגדול, כשמרבית משחקי המחזור ה-13 בליגת נערים ב’, על, התקיימו להם היום (שבת). במוקד, המפגש המרתק בין הפועל באר שבע למכבי חיפה, שתיים שנפגשו ממש לא מזמן במסגר הגביע, משחק בו הדרומיים הנחילו הפסד ראשון העונה לירוקים מהכרמל. הפעם, מכבי חיפה לא התבלבלה וניצחה 0:3.

מעבר לכך, מכבי פתח תקווה חזרה מאבו גוש עם ניצחון בדמות 1:4 על הפועל ירושלים שהעלה אותה עד למקום השני בטבלה, על חשבונה של מכבי תל אביב. הפועל תל אביב ניצחה את הפועל פתח תקווה בתוצאה דומה, ובני יהודה חזרה ממתחם האימונים בחדרה עם 0:1 על הפועל המקומית.

הפועל באר שבע – מכבי חיפה 3:0

אחרי ההפסד לאותה קבוצה במסגרת גביע המדינה לנערים ב', הירוקים השיגו את מה שחלמו עליו: ניצחון ומקום הראשון, לאחר שמכבי תל אביב הפסידה לרעננה. אריאל דורה, אדר פרדה ואדריאן בלוט קבעו את תוצאת המשחק. הניצחון הגיע לאחר שהקבוצה מהכרמל שיחקה מהדקה ה-32 עם 10 שחקנים, לאור האדום שראה דורה.

הפועל רעננה – מכבי תל אביב 1:3

ניצחון גדול לשחקניו של ניב אוזן. החזרה מהפגרה עשתה טוב לקבוצה מהשרון, שהצליחה להתעלות על עצמה ועל הצהובים, שעד לפני ההתמודדות היו במקום הראשון עם 30 נקודות. לאחר 14 דקות, אלון כהן קבע 0:1, אלא שמכבי חזרה לאחר שתי דקות בלבד, עם שער של תומר דבח.

שחקני מכבי תל אביב נערים ב'. חגגו זמנית (חגי מיכאלי)

זה לא הפריע לאדומים לרדת לחדרי ההלבשה עם 1:2, משער נוסף של אלון כהן. שבע דקות לסיום, יואב טורוק המחליף, קבע את תוצאת המשחק, 1:3 להפועל רעננה. זהו ההפסד שלישי העונה של הצהובים (כל ההפסדים העונה במשחקי החוץ). המאחרת היא אחת משלוש קבוצות ליגה שטרם הפסידו בבית עד כה העונה.

הפועל ירושלים – מכבי פתח תקווה 4:1

ניצחון 10 העונה לחבורה של טל מציורו. לאור התוצאה והפסדה של מכבי תל אביב, הסגולים עולים עד למקום השני, כשלרשותם 31 נקודות, בזכות ניצחון שהביאו יונתן קוריאט (צמד), תומר בוזוקושווילי ודביר כהן. לירושלמים צימק את התוצאה מאור עג'מיה. המארחת עם הפסד שביעי העונה בליגה, בעוד שהאורחת נשארת מושלמת בחוץ.

שחקני מכבי פתח תקווה נערים ב' (באדיבות המועדון)

הפועל פתח תקווה – הפועל תל אביב 4:1

האדומים היו מעל הכחולים בכמה רמות, בדומה לבוגרים שגברו גם הם עם ארבעה שערים. ניצחון שמיני העונה לקבוצה מתל אביב, שעלתה זמנית למקום הרביעי, על חשבונה של רמת השרון שטרם שיחקה, בעוד שהמארחת מפתח תקווה עם הפסד שישי העונה בליגה. אדיסו אלמו התכבד בצמד שערים, דניאל סידון ועידן סלמן סגרו עניין. עידו יהונתן צימק התוצאה בסיום.

הפועל ראשון לציון – מכבי נתניה 3:4

אופיר קופל, שלקח לידיו את הכתומים הצעירים, הוביל הקבוצה לניצחון ענק. אורן נחמיאס קבע 0:1 ליהלומים, יתרון שהחזיק בדיוק דקה אחת, כשאיתמר שרביט השווה בדקה ה-34. שלוש דקות מאוחר יותר, יאיר שברו הפך התוצאה וקבע 1:2 לכתומים. עידו דניאלי הישווה בפתיחת המחצית השנייה.

הפועל ראשון לציון נערים ב' (באבידבות המועדון)

נשגב שאול החזיר היתרון למארחת (2:3), ובהמשך, שקד אלגבי קבע כבר 2:4 בדקה ה-65. שש דקות לסיום ההתמודדות, אורן נחמיאס, עם שערו השני בהתמודדות, צימק ל-4:3, זה לא הספיק בעבור נתניה, שספגה את הפסדה החמישי העונה. ראשון לציון רשמה ניצחון שלישי במספר וראשון בבית.

הפועל חדרה – בני יהודה ת"א 2:1

שערים של אביעד טוסי (שער ליגה ראשון העונה) ואיתי גיני קבעו את תוצאת המשחק, כשגילי לזראה הקפטן, צימק את התוצאה מן העבר השני. החבר'ה של אביב ריין עם ניצחון שישי העונה בליגה, בעוד חדרה הפסידה בפעם החמישית לעת עתה. הכתומים מהמרכז חולפים על פני חדרה, כשלרשותם 21 נקודות, בעוד הפועל חדרה במקום השביעי עם 20 נקודות.

בני יהודה ת"א נערים ב' (באדיבות המועדון)

הפועל רמת גן – הפועל ניר רמת השרון (07/12, ספארי רמת גן, 17:30)

הפועל קריית שמונה – בית"ר ירושלים (07/12, סינתטי חדש קריית שמונה, 18:00)

מ.ס. אשדוד – מ.כ. נהלל יזרעאל (09/12, הסינתטיקו באשדוד, 17:15)