ברדה: זה עצוב לי, הקהל שלנו הוא הכוח שלנו

המהומות שקרו טרם שריקת הפתיחה בין הפועל תל אביב להפועל פתח תקווה גנבו מההצגה של מה שהתרחש על הדשא, כשהאדומים התפוצצו בביתם עם 0:4 על המלאבסים. מאמן המנצחת, אליניב ברדה, התייחס להופעה של קבוצתו:

“ידענו שזה משחק שמסיים לנו את הסיבוב ורצינו לסיים את הסיבוב כמו שצריך, בטח במשחק בית. אני שמח שזה היום בא לידי ביטוי גם בהבקעת שערים, שקצת לא נכנסו לנו במשחק הקודם. זה שבוע מאוד אינטנסיבי של שלושה משחקים והעומס על השחקנים היה גדול.

“אני שמח שכל מי ששיחק, השתתף והיה בסגל היה שם בצורה טובה מאוד, גם המחליפים שנכנסו היום עם השפעה מיידית על המשחק, זה מאוד חשוב לקבוצה”.

ברדה: "עצוב לי שהקהל שלנו נשאר בחוץ"

על ההכנה למפגש ומה עבד: “כל משחק הוא אחר, כל יריבה היא שונה, כל התכוננות שבועית היא שונה. לפעמים קורים דברים במשך השבוע שצריך לעשות התאמות או תיקונים. אנחנו משתדלים להתאמן הכי טוב שיש כדי להכין את הקבוצה לפי הדברים שאנחנו מאמינים בהם”.

על המשחק מול מכבי חיפה: “אני חושב שנגד מכבי חיפה לא שיחקנו טוב. לא התחלנו שם את המשחק טוב, היום התחלנו טוב וזה גם בא לידי ביטוי בשערים, מצבים, הזדמנויות. היה משחק טוב בהתחלה של שתי הקבוצות, והתחלנו את החצי השני פחות טוב. קצת הלכנו אחורה, אולי באמת לשמור על ה-0:2 אבל זה היה לא נכון מבחינתנו. כשהתחלנו לצאת עוד פעם קדימה, יצרנו מצבים והגענו להזדמנויות. אני שמח שאנחנו עם תוצאה וניצחון משכנע”.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים עם הקהל מחוץ לבלומפילד (שחר גרוס)

על מאורעות הקהל והמשטרה: “זה הרגיש מוזר ולפני זה, זה עצוב לי. עצוב שקהל שבא לעודד את הקבוצה שלו, ולתמוך ולהיות עם השחקנים נאלץ לראות את המשחק מבחוץ, או לא לראות בכלל. הקהל שלנו הוא הכוח שלנו, הוא דוחף אותנו וזו לא סיטואציה נעימה. בסוף, הכדורגל הוא של הקהל, הוא של האנשים וצריך לשווק אותו ככה. אני חושב שלא תמיד נעשית עבודה נכונה בקטע של השיווק של הכדורגל הישראלי וזה חבל. הניצחון הזה, כל שער ושער מוקדש לקהל שלנו”.

גם מאמן המפסידה, עומר פרץ, דיבר על ההתמודדות: “המשחק התפתח בצורה קלה להפועל תל אביב, בטח מבחינת כיבוש השערים וזה היה נראה שאנחנו נמשיך לטחון מים במגרש ובסוף הפועל יתנו גול. זה באמת מה שקרה. הייתה לנו רבע שעה במחצית השנייה שקצת לחצנו על הגז והגענו לשניים-שלושה מצבים.

עומר פרץ (שחר גרוס)

“אולי המשחק יכול היה להתהפך אבל בסך הכל, היינו במשחק יותר ישנוני מאשר הקצב הרגיל שלנו. יכול להיות שיש לזה השפעה של שני המשחקים הקודמים שהיו השבוע. עדיין, כשזה מגיע למשחקים כאלה ולא מציגים יכולת כזו טובה, אז הייתה ציפייה לפחות מבחינה הגנתית שנהיה יותר חזקים וזה לא קרה היום”.