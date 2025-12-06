לפני מכבי: שטוטגרט הובסה 5:0 מול באיירן מינכן

המחזור ה-13 בבונדסליגה המשיך הערב (שבת), כשבמוקד האלופה באיירן מינכן לא התקשתה עם 0:5 חלק בקרב הצמרת עם שטוטגרט בחוץ, באייר לברקוזן הופתעה עם הפסד 2:0 מול אוגסבורג, וולפסבורג גברה 1:3 על אוניון ברלין, קלן סיימה ב-1:1 עם סט. פאולי והיידנהיים השיגה 1:2 דרמטי מול פרייבורג.

שטוטגרט – באיירן מינכן 5:0

הבווארים הצליחו להשכיח את ההפסד לארסנל בליגת האלופות, ורשמו ניצחון שלישי ברציפות בכל המסגרות עם תוצאה מרשימה מול שטוטגרט מהצמרת. וינסנט קומפאני נתן מנוחה לכוכביו, כשהארי קיין, מנואל נוייר והכישרון הצעיר לנארט קארל פתחו על הספסל. כל זאת לא הפריע לחלוץ האנגלי לעלות מהספסל בדקה ה-60 ולכבוש שלושער ענק שהעלה את מאזנו ל-17 שערי ליגה ב-13 משחקים בלבד.

הארי קיין חוגג עוד שלושער (IMAGO)

מלבד קיין, גם יוסיפ סנטנסיץ’ הצטרף לחגיגה עם שער בדקה ה-78, כשמי שהעלה את באיירן ליתרון מלכתחילה הוא קונראד לאימר שהבקיע מוקדם בדקה ב-11. כעת, חניכיו של וינסנט קומפני פתחו פער נוח של 11 נקודות בפסגה, לפני המשחק בליגת האלופות מול ספורטינג ליסבון ביום שלישי הקרוב. שטוטגרט לעומת זאת נמצאת במקום השישי לבינתיים, כשהיא סופרת משחק שני ללא ניצחון ומגיעה במומנטום רע למשחק מול מכבי ת”א ביום חמישי.

אוגסבורג – באייר לברקוזן 0:2

חניכיו של קספר יולמאנד יכלו לעלות זמנית למקום השני, אך הם הופתעו עם הפסד 2:0 לקבוצה מהמקום ה-13. כבר בדקה ה-6 המארחת עלתה ליתרון, עם שער של דימטריס גיאנוליס, שאף בישל 22 דקות לאחר מכן לאנטו קאדה שהכפיל וקבע מוקדם מאוד את תוצאת המשחק. על אף שניצחה 0:1 את דורטמונד בגביע הגרמני, לברקוזן סופרת כבר שני הפסדי ליגה רצופים, כשביום רביעי מצפה לה משוכה קשה בליגת האלופות, בדמות ניוקאסל האנגלית.

מארק פלקן מתוסכל (IMAGO)

וולפסבורג – אוניון ברלין 1:3

הירוקים שמו קץ לרצף של ארבעה ממשחקים ללא ניצחון, כשהרשימו מול הקבוצה מבירת גרמניה. פטריק וימר פתח עם שער בדקה העשירית, כשמוחמד עמורה הכפיל בדקה ה-30. כוכב הפרמייר ליג לשעבר, כריסטיאין אריקסן, בישל את השלישי ללוברו מאייר בדקה ה-59. שסטנלי אנסוקי צימק כעבור 9 דקות אך זה כבר היה מאוחר מדי.

קלן – סט.פאולי 1:1

דווקא לאחר פתיחת עונה טובה, המארחת לא מצליחה להתרומם והם לא מצליחים להשיג 3 נקודות בארבעת המשחקים האחרונים. לאחר מחצית ראשונה נטולת שערים, סעי אל מלה העלה את קלן ליתרון בדקה ה-51, ובקבוצה חשבו שהם בדרך לניצחון. רצונות לחוד ומציאות לחוד, וריקי ג’ייד-ג’ונס הבקיע שער דרמטי בדקה ה-94 והשווה עבור המאחרת, שנמצאת כרגע במקום ה-17 והלפני אחרון.

היידנהיים – פרייבורג 1:2

יוהאן מנזאמבי עלה ראשון על לוח השערים בדקה ה-40 והעלה את הקבוצה מהיער השחור ליתרון 0:1. המארחת לא נכנעה, ובדקה ה-59 מיינקה השווה את התוצאה. הכל היה מוכן לחלוקת נקודות, עד שהגיע סטפאן שימר, שעם שער דרמטי בדקה ה-94 נתן 3 נקודות חשובות להיידנהיים במאבקי ההישרדות שלה.