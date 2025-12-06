יום שבת, 06.12.2025 שעה 20:00
כדורגל ישראלי

"תוהים אם ראשי הכדורגל רוצים חוויה תרבותית"

תגובה חריפה של גורם בכיר במשטרה בעקבות הודעת המנהלת וההתאחדות, שביקרו את התנהלות השוטרים כלפי אוהדי הפועל ת"א: "מצפים לתמיכה במלחמה בפורעים"

|
אוהדי הפועל ת
אוהדי הפועל ת"א מחוץ לבלומפילד (שחר גרוס)

גורם בכיר במשטרה הגיב הערב (שבת) להודעה המשותפת של מנהלת הליגות וההתאחדות לכדורגל, אשר ביקרו את אופן ההתנהלות המשטרתית כלפי חלק מאוהדי הפועל תל אביב לפני המשחק מול הפועל פתח תקווה באצטדיון בלומפילד.

לדברי הגורם: "אנו תוהים אם אנשי המנהלת וההתאחדות לכדורגל באמת רוצים משחקי ספורט כחוויה תרבותית או שדה קרב ומלחמה. אנו מצפים מהמנהלת ומההתאחדות לתמוך במשטרה במלחמתה בפורעים המגיעים למגרשים והורסים את חוויית הספורט".

כזכור, מוקדם יותר פרסמו לראשונה יו"ר המנהלת ארז כלפון ויו"ר ההתאחדות שינו זוארץ הודעה משותפת שבה ביקרו את המשטרה. בהודעתם כתבו: "למשטרת ישראל תפקיד מרכזי, לא פעם כפוי טובה, בשמירה על הסדר הציבורי גם במשחקי כדורגל. השוטרים והשוטרות המסורים הם לפעמים כל ההבדל בין משחק שעובר בסדר מופתי לשמחת כולם, לבין משחק שכל קשר בינו לבין אירוע ספורטיבי לא קיים".

החולצה של אולטראס הפועל ת"א (שחר גרוס)החולצה של אולטראס הפועל ת"א (שחר גרוס)

עם זאת, הם הוסיפו ביקורת חריפה על חלק מפעולות המשטרה: "ועדיין, חייב להיות קו ברור בין חופש ביטוי במדינתנו לבין חוסר סובלנות משווע מצד האמונים על אכיפת הסדר כלפי מחאה לא אלימה, שגורמת לאלפי אוהדים להדיר עצמם מהיציעים ולפגוע אנושות בחוויית המשחק". לסיום ציינו: "בכוונתנו לכנס בהקדם את כלל הגורמים הרלוונטיים ולקיים שיח פרודוקטיבי שימנע סיטואציה מיותרת כמו זו שאירעה היום במשחק בין הפועל ת"א להפועל פ"ת".

