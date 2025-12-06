יום שבת, 06.12.2025 שעה 20:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1926-2412מכבי נתניה5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

ארז נעמן: חלק ממלחמה סמויה שמתנהלת נגדנו

סמנכ"ל הפועל תל אביב לא היה רגוע בעקבות מה שהתרחש היום ביציעים: "לא הייתה איזושהי מחאה אלימה, נשמח שהמנהלת וההתאחדות יצטרפו אלינו במאבק הזה"

|
יציעים ריקים בבלומפילד (שחר גרוס)
יציעים ריקים בבלומפילד (שחר גרוס)

ספק אם האירוע שהתרחש היום (שבת) בצהריים, רגע לפני שריקת הפתיחה בין הפועל תל אביב להפועל פתח תקווה בבלומפילד, יירגע במהרה, אחרי שאוהדים רבים לא הורשו להיכנס ליציעים עקב חולצות שלבשו נגד המשטרה, כחלק ממתיחות שקיימת בין הצדדים.

סמנכ”ל המועדון, ארז נעמן, בחר שלא לשתוק לנוכח המקרה: “קודם כל היום זה היה אירוע עצוב, אני באופן אישי חוויתי אותו מבחוץ ביחד עם הקהל. זה לא צריך להתנהל ככה. לא הייתה פה איזושהי מחאה אלימה או משהו, יש רגעים גם שאנחנו לא בסדר ואנחנו יודעים להגיד מתי אנחנו לא בסדר, גם כמועדון וגם האוהדים. 

“המועדון יעשה את הפעולות שלו, ייתן את הדעת על זה, זה לא יכול להימשך ככה כי מה שראיתם בחוץ זה רק משהו קטן כחלק מ, נקרא לזה סוג של מלחמה סמויה שמתנהלת מאחורי הקלעים ואנחנו נדע לטפל בזה, אין ברירה”.

ארז נעמן (חגי מיכאלי)ארז נעמן (חגי מיכאלי)

לגבי המאבק: “אם אתה מצפה ממישהו שישבית את הליגה בשביל הפועל תל אביב זה להיות נאיבי, צר לי אבל זה ככה. כל אחד מתנהל בדברים שלו, בצרות שלו. אנחנו נדע לטפל בזה בעצמנו. כמובן שהמנהלת וההתאחדות יכולים לעזור לנו.

“היום זו פעם ראשונה שראינו שהם מוציאים תמיכה כלשהי מאז אירועי הדרבי, שעדיין זכורים לנו. נשמח שהם יצטרפו אלינו במאבק הזה, אבל גם אם לא אנחנו נמצא את הדרך להתמודד עם זה לבד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */