יום שבת, 06.12.2025 שעה 20:00
כדורגל ישראלי

אבו יונס: תודה לאל שהפעם אנחנו לא מעורבים

יו"ר סכנין הגיב לביטול המפגש מול בני ריינה אחרי סופת הברד בנוף הגליל: "החלטה נכונה, תנאי המגרש לא אפשרו לשחק". סעיד בסול: "זו הייתה סכנה"

|
מוחמד אבו יונס (רדאד ג'בארה)
מוחמד אבו יונס (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-13 בליגת העל היה אמור להפגיש הערב (שבת) את מכבי בני ריינה ובני סכנין באצטדיון שבנוף הגליל. אלא שמזג אוויר קיצוני, שכלל סופת ברד קשה שכיסתה את הדשא, גרם לדחיית המשחק בכחצי שעה תחילה, עד לביטולו הסופי. גם החניה מחוץ לאצטדיון הוצפה.

יו”ר סכנין, מוחמד אבו יונס, אמר על ההחלטה: “החלטה נכונה. באנו מוכנים לשחק כדורגל, אבל תנאי המגרש לא מאפשרים לקיים משחק. תודה לאל שהפעם אנחנו לא מעורבים. היה דבר כזה בעבר, בטח, אין מה לעשות אלה תנאי מזג האוויר. זה המצב”.

גם יו”ר ריינה סעיד בסול הגיב לביטול ההתמודדות: “עדיף שלא יהיה משחק במצב כזה. לא נתקלתי כאן בתופעה כזו בעבר, לפני כמה שנים ביטלו את המשחק של מכבי חיפה מול מכבי נתניה בגלל רוחות. אי אפשר לשחק כאן כדורגל. זו הייתה סכנה לשחק כן”.

סעיד בסול (חגסעיד בסול (חג'אג' רחאל)
ההצפה שהגיעה אל המגרש (חגההצפה שהגיעה אל המגרש (חג'אג' רחאל)

במנהלת הליגה הבהירו שיוציאו בנפרד ובמסודר את המועד החלופי של המשחק, שככל הנראה צפוי להתקיים מחדש ביום שני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */