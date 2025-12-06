אבו יונס: תודה לאל שהפעם אנחנו לא מעורבים

המחזור ה-13 בליגת העל היה אמור להפגיש הערב (שבת) את מכבי בני ריינה ובני סכנין באצטדיון שבנוף הגליל. אלא שמזג אוויר קיצוני, שכלל סופת ברד קשה שכיסתה את הדשא, גרם לדחיית המשחק בכחצי שעה תחילה, עד לביטולו הסופי. גם החניה מחוץ לאצטדיון הוצפה.

יו”ר סכנין, מוחמד אבו יונס, אמר על ההחלטה: “החלטה נכונה. באנו מוכנים לשחק כדורגל, אבל תנאי המגרש לא מאפשרים לקיים משחק. תודה לאל שהפעם אנחנו לא מעורבים. היה דבר כזה בעבר, בטח, אין מה לעשות אלה תנאי מזג האוויר. זה המצב”.

גם יו”ר ריינה סעיד בסול הגיב לביטול ההתמודדות: “עדיף שלא יהיה משחק במצב כזה. לא נתקלתי כאן בתופעה כזו בעבר, לפני כמה שנים ביטלו את המשחק של מכבי חיפה מול מכבי נתניה בגלל רוחות. אי אפשר לשחק כאן כדורגל. זו הייתה סכנה לשחק כן”.

סעיד בסול (חג'אג' רחאל)

ההצפה שהגיעה אל המגרש (חג'אג' רחאל)

במנהלת הליגה הבהירו שיוציאו בנפרד ובמסודר את המועד החלופי של המשחק, שככל הנראה צפוי להתקיים מחדש ביום שני.