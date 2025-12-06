יום שבת, 06.12.2025 שעה 19:58
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1926-2412מכבי נתניה5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"נרדפים על ידי רשויות זרות בהזמנת ההנהלה"

המאבק בין ארגון אוהדי מכבי להנהלה מחריף, הפנאטיקס בהודעה: "הניסיון להפיל את התיק על הארגון לא יילך", "אתם בקרב אבוד מראש". וגם: מה הם דורשים

|
אוהדי מכבי ת
אוהדי מכבי ת"א (עמרי שטיין)

המאבק מחריף: על רקע הרחקת האוהדים אחרי האירועים החריגים והדרישה החדשה להצגת תעודות זהות בשערים 10-11 במשחק האחרון מול הפועל חיפה, הפנאטיקס ארגון אוהדי מכבי תל אביב פרסם הערב (שבת) הודעה חריגה כנגד הנהלת המועדון.

מכבי פנאטיקס בהודעה: “אחרי שבוע של מעצרים וחקירות מוזמנות ע״י ההנהלה, בחמישי האחרון נפל דבר: אוהדים, חלקם לוחמים במילואים, נחקרים בתחנות משטרה ישראליות על אמסטרדם 2024 – על ידי תובע וחוקרת הולנדיים. 

אותם אנשים שעבדו כל הלילה לשמור על אוהדים בודדים הם אלה שנרדפים עכשיו על ידי רשויות זרות, בהזמנה של ההנהלה. כל זה מתוזמן רגע אחרי שורת מהלכים מול האוהדים, ולפני טיסה חזרה לאותה יבשת, דבר שמעמיד את אותם אוהדים בסיכון ממשי. 

וזה קורה בחסות אותו אימון ביום שישי. אם השחקנים וההנהלה חשו סכנה לחייהם, למה הם דיברו פנים מול פנים במשך 20 דקות עם אותם האוהדים שהגיעו? למה המשטרה שהייתה שם בק״ש לא ביצעה אפילו מעצר אחד?

הניסיון להפיל את התיק על הארגון לא יילך. הארגון עמד מאחורי הקבוצה במשך השנתיים האחרונות ברגעים בהם הקהל רק רצה להתפוצץ על המאמן, ב6-2 וגם ביום ראשון האחרון מול אשדוד. אין אקט מחאה אחד שחצה לתוך המגרש. אלה עובדות בשטח שאף אחד בהנהלה לא יכול לטשטש. 

בטלו הרחקות, בטלו את הדרישה לתעודות זהות בכניסה, בטלו עבודה עם משטרה, בטלו עבודה עם אנטישמים, ונביא את הצלחת. עד אז, אתם בקרב אבוד מראש”.

תגובת מכבי ת״א תובא לכשתתקבל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
