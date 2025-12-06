יום שבת, 06.12.2025 שעה 20:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2116-2413הפועל ת"א4
1926-2412מכבי נתניה5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"החולצה של אוהדי הפועל לא בעיה של המשטרה"

יאיר לפיד הגיב לאירועים בין המשטרה לאוהדי הפועל ת"א: "החולצה שלבשו היום אוהדי הפועל נועדה להעליב אותי כאוהד מכבי. זו בעיה שלי, לא של המשטרה"

|
יציעים ריקים בבלומפילד (שחר גרוס)
יציעים ריקים בבלומפילד (שחר גרוס)

המתיחות בין משטרת ישראל לאוהדי הפועל תל אביב המשיכה להתבטא היום (שבת) לאחר שחלק מאוהדי הקבוצה לא הורשו להיכנס בגלל שהגיעו עם חולצות שבהן כיתוב נגד המשטרה.

בעקבות המקרה, יו”ר האופוזיציה יאיר לפיד הגיב לאירועים: “החולצה שלבשו היום אוהדי הפועל נועדה להעליב אותי כאוהד מכבי. זה הצליח, נעלבתי. רק שזו בעיה שלי, לא של המשטרה. לזה בדיוק נועד חופש הביטוי – לכל הדברים המעצבנים והמעליבים שאנחנו לא רוצים לשמוע. במדינה דמוקרטית למשטרה אסור להוציא אנשים ממשחק כדורגל רק כי הם לובשים חולצות מרגיזות”.

גם חבר הכנסת ויו”ר ועדת המשנה לספורט, סימון דוידסון, הגיב על כך ואמר: “מוציאים אוהדים בגלל חולצה? אדון בן גביר, פה זה לא צפון קוריאה! לאן עוד נגיע? את הממשלה הזו חייבים להחליף לפני שיהיה מאוחר מדי”.

חבר הכנסת גלעד קריב הצטרף: “חלשים מול ארגוני פשיעה, חזקים על אוהדים הפועל. כפי שידענו להתייצב ברחובות אל מול פעולות לא חוקיות של המשטרה, כך נדע להתייצב גם בבלומפילד לצד האוהדים ונגד סתימת הפיות. לא ניתן למשטרה לשחק מול שער ריק. הגיע הזמן שנזכיר לה את חוקי המשחק הדמוקרטי”.

כזכור, אולטראס הפועל ת”א קרא לפני המשחק לאוהדים לא להיכנס בגלל הנושא ובגלל פסילת התפאורה למשחק, כשמנגד המשטרה טענה בתגובה כי היו חולצות עם הדפס בוטה נגד המשטרה ובסמכות המשטרה למנוע כניסה במידה ועולה חשש ממשי להפרת הסדר בכדי למנוע פגיעה בנפש וברכוש.

