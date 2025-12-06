"החולצה של אוהדי הפועל לא בעיה של המשטרה"

המתיחות בין משטרת ישראל לאוהדי הפועל תל אביב המשיכה להתבטא היום (שבת) לאחר שחלק מאוהדי הקבוצה לא הורשו להיכנס בגלל שהגיעו עם חולצות שבהן כיתוב נגד המשטרה.

בעקבות המקרה, יו”ר האופוזיציה יאיר לפיד הגיב לאירועים: “החולצה שלבשו היום אוהדי הפועל נועדה להעליב אותי כאוהד מכבי. זה הצליח, נעלבתי. רק שזו בעיה שלי, לא של המשטרה. לזה בדיוק נועד חופש הביטוי – לכל הדברים המעצבנים והמעליבים שאנחנו לא רוצים לשמוע. במדינה דמוקרטית למשטרה אסור להוציא אנשים ממשחק כדורגל רק כי הם לובשים חולצות מרגיזות”.

גם חבר הכנסת ויו”ר ועדת המשנה לספורט, סימון דוידסון, הגיב על כך ואמר: “מוציאים אוהדים בגלל חולצה? אדון בן גביר, פה זה לא צפון קוריאה! לאן עוד נגיע? את הממשלה הזו חייבים להחליף לפני שיהיה מאוחר מדי”.

חבר הכנסת גלעד קריב הצטרף: “חלשים מול ארגוני פשיעה, חזקים על אוהדים הפועל. כפי שידענו להתייצב ברחובות אל מול פעולות לא חוקיות של המשטרה, כך נדע להתייצב גם בבלומפילד לצד האוהדים ונגד סתימת הפיות. לא ניתן למשטרה לשחק מול שער ריק. הגיע הזמן שנזכיר לה את חוקי המשחק הדמוקרטי”.

כזכור, אולטראס הפועל ת”א קרא לפני המשחק לאוהדים לא להיכנס בגלל הנושא ובגלל פסילת התפאורה למשחק, כשמנגד המשטרה טענה בתגובה כי היו חולצות עם הדפס בוטה נגד המשטרה ובסמכות המשטרה למנוע כניסה במידה ועולה חשש ממשי להפרת הסדר בכדי למנוע פגיעה בנפש וברכוש.