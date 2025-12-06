ייגמר בירידה? פיורנטינה הפסידה 3:1 לססואולו

המחזור ה-14 בליגה האיטלקית נפתח היום (שבת), עם ההפסד של פיורנטינה לססואולו 3:1, אחרי שהאחרונה ביצעה מהפך. בהמשך, אינטר תארח את קומו במפגש מסקרן ואטאלנטה תצא למשחק חוץ נגד הלאס ורונה.

ססואולו - פיורנטינה 1:3

מה יהיה? האורחת, אחת הקבוצות הטובות והגדולות באיטליה נמצאת בדרך למטה, אל עבר ירידת הליגה, כשהיא סופרת משחק 14 ברציפות בליגה ללא ניצחון. למעשה, היא עדיין לא השיגה שלוש נקודות העונה.

פתיחת המשחק הייתה חיובית כששער של רולאנדו מנדרגורה נתן לה את היתרון, אלא שאז היא סיפקה את כל ההסברים ללמה היא נמצאת מתחת לקו האדום, כשכריסטיאן וולפאטו, טאריק מוהרמוביץ’ ואיסמעיל קונה ניצלו מופע אימים של דויד דה חאה בין הקורות כדי להשלים מהפך גדול.