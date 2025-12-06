יום שבת, 06.12.2025 שעה 20:30
289-1913מילאן1
2811-2013נאפולי2
2713-2813אינטר3
277-1513רומא4
247-1913קומו5
2411-2213בולוניה6
2312-1713יובנטוס7
2017-1914ססואולו8
1810-1513לאציו9
1820-1413אודינזה10
1717-1613קרמונזה11
1614-1613אטאלנטה12
1423-1213טורינו13
1317-1013לצ'ה14
1119-1313קליארי15
1120-1313גנואה16
1117-913פארמה17
1018-1013פיזה18
620-813ורונה19
624-1114פיורנטינה20

ייגמר בירידה? פיורנטינה הפסידה 3:1 לססואולו

ואיזה מסכנים האוהדים: הוויולה עדיין ללא ניצחון אחרי 14 משחקים, לאחר שנחלו מפלה נוספת, הפעם מול הנרוורדי שביצעו מהפך עקב מופע אימה של דה חאה

כריסטיאן וולפאטו חוגג, שחקני פיורנטינה אובדי עצות (IMAGO)
כריסטיאן וולפאטו חוגג, שחקני פיורנטינה אובדי עצות (IMAGO)

המחזור ה-14 בליגה האיטלקית נפתח היום (שבת), עם ההפסד של פיורנטינה לססואולו 3:1, אחרי שהאחרונה ביצעה מהפך. בהמשך, אינטר תארח את קומו במפגש מסקרן ואטאלנטה תצא למשחק חוץ נגד הלאס ורונה.

ססואולו - פיורנטינה 1:3

מה יהיה? האורחת, אחת הקבוצות הטובות והגדולות באיטליה נמצאת בדרך למטה, אל עבר ירידת הליגה, כשהיא סופרת משחק 14 ברציפות בליגה ללא ניצחון. למעשה, היא עדיין לא השיגה שלוש נקודות העונה.

פתיחת המשחק הייתה חיובית כששער של רולאנדו מנדרגורה נתן לה את היתרון, אלא שאז היא סיפקה את כל ההסברים ללמה היא נמצאת מתחת לקו האדום, כשכריסטיאן וולפאטו, טאריק מוהרמוביץ’ ואיסמעיל קונה ניצלו מופע אימים של דויד דה חאה בין הקורות כדי להשלים מהפך גדול.

מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
