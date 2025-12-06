מלמד, פיינגזיכט ואוחנה בהרכב מכבי חיפה לק"ש

מכבי חיפה חזרה לנצח במשחק הקודם עם 1:2 על הפועל תל אביב, כשהערב (שבת, 19:30) במסגרת המחזור ה-13 של ליגת העל היא תחפש להמשיך במומנטום ולחבר ניצחון שני ברציפות נגד עירוני קריית שמונה בחוץ.

הרכב עירוני ק”ש: דניאל טננבאום, הראל גולדנברג, שי בן דוד, נמניה ליוביסבליבץ’, עובדיה דרוויש, עלי מוסא, יאיר מרדכי, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבודלאי סק, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, עלי מוחמד, דולב חזיזה, מיכאל אוחנה, איתן אזולאי, קנג’י גורה וגיא מלמד.

ב-59 המשחקים בין הקבוצות בכל המסגרות לאורך השנים, מכבי חיפה עם יתרון ברור של 29 פעמים בהן יצאה עם ידה על העליונה. מנגד, ק”ש ניצחה 18 פעמים ועוד 12 מפגשים נגמרו ללא הכרעה. הפעם האחרונה בה הצדדים נפגשו הייתה בינואר 2025, אז בעונה שעברה חיפה הביסה 1:4 את ק”ש.