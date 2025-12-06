יום שבת, 06.12.2025 שעה 20:25
3717-4215ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2017-1315חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1815-1315אלאבס9
1715-1314ראיו וייקאנו10
1617-1514אלצ'ה11
1622-1915ריאל סוסיאדד12
1619-1614סלטה ויגו13
1623-1914סביליה14
1422-1515מיורקה15
1422-1314ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

ברדג'י, רשפורד ופראן בהרכב ברצלונה לבטיס

ב-19:30 בערוץ ONE: לאמין ימאל ב-11, ראפיניה ולבנדובסקי בספסל של הקטלונים. אריק גרסיה ופדרי בקישור, קונדה, קוברסי, ג'רארד מרטין ובאלדה בהגנה

|
רוני ברדג'י (IMAGO)
רוני ברדג'י (IMAGO)

המחזור ה-15 בליגה הספרדית נמשך היום (שבת), כשמוליכת הטבלה ברצלונה תתארח ב-19:30 (שידור חי בערוץ ONE) אצל בטיס במטרה להמשיך במומנטום ולהלחיץ שוב את ריאל מדריד. הקטלונים, שבפער נקודה על הבלאנקוס, יודעים שצמיחת ההפרש לארבע נקודות יכולה בהחלט לסייע.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גרסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, אלחנדרו באלדה, אריק גרסיה, פדרי, לאמין ימאל, רוני ברדג’י, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

הרכב בטיס: אלברו ואייס, אייטור רויבאל, מארק ברטרה, נתן, ולנטין גומס, סרג’י אלטמירה, מארק רוקה, אנטוני, פאבלו פורנאלס, עבדה אזלזולי וקוצ’ו הרננדס.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

אחרי ההפסד הכואב לצ’לסי בליגת האלופות, החבורה של האנזי פליק התאוששה יפה עם 1:3 על אלאבס ו-1:3 נהדר על אתלטיקו מדריד באמצע השבוע. עם סגל קצת יותר מלא, אך לא שלם, המאמן הגרמני וחניכיו מכוונים לניצחון שישי ברציפות בזירה המקומית. למעשה, הבלאוגרנה לא נכנעה בלה ליגה מאז הקלאסיקו בסוף אוקטובר.

בצד השני, הירוקים-לבנים גם הם מגיעים בפורמה טובה ורצון להפתיע. 1:4 בגביע המלך, 0:2 בדרבי על סביליה, 1:2 על אוטרכט בליגה האירופית ועוד ניצחונות ותוצאות תיקו, שמים את האנדלוסים בעמדה זהה על הנייר לבארסה – ללא הפסד מאז סוף אוקטובר.

מבחינת המאזן הישיר בין הצדדים, לברצלונה יש 86 ניצחונות מתוך 142 המשחקים האחרונים. בטיס מנגד, ניצחה 30 פעמים בעוד ש-26 משחקים אחרים הסתיימו בחלוקת נקודות. המפגש האחרון היה באפריל 2025, אז חלקו נפרדו הקבוצות ב-1:1.

