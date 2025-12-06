אולטראס הפועל ת"א קרא לקהל לצאת מהאצטדיון

כבר לא שנה ולא שנתיים שיש מתיחות בין הרבה קהלים לבין חברות אבטחה ומשטרה, ובין הקהלים הללו ניתן גם להכניס את אוהדי הפועל תל אביב. האדומים עלו לשחק היום (שבת, 15:00) נגד הפועל פתח תקווה, וכשעה לפני המפגש אולטראס האוהדים פרסם הודעה בה הוא קורא לכל הקהל לעזוב את בלומפילד ולא להיכנס להתמודדות.

ההודעה של אולטראס הפועל ת”א: “ביום חמישי האחרון החליטה משטרת ישראל שהתפאורה להיום לא נכנסת, לא פלקטים, לא דגלים, לא שלט הסבר. נשכנו שפתיים כדי שהקבוצה לא תיפגע. המשכנו הלאה והגענו רגיל. יש נהלים חדשים ביפו מסתבר, מי שלובש חולצה שלא נראית למשטרה עף החוצה, מקבל מכות, נעצר. שלטי גדר, תופים, דגלים, מרצ’נדייס, הכל החוצה”.

עוד נרשם: “המשטרה לא סופרת גם את הנהלת המועדון, רק יודעת לקחת ממנה את הכסף כדי ‘לאבטח’ את האירוע. אנחנו לא ניתן יד לקרקס הזה. אנחנו יצאנו החוצה. קוראים לכל הקהל לצאת החוצה ולא להיכנס לאצטדיון, בכל השערים. הגיע הזמן לשים סוף לקרקס הזה”.

יציעים ריקים בבלומפילד (שחר גרוס)

אוהדי הפועל ת"א מחוץ לבלומפילד (פרטי)

ההודעה עשתה את שלה, כאשר באמת שריקת הפתיחה הגיעה וכמעט ולא היו אנשים בשערים 4 ו-5, השערים שמידי שבוע יושבים ארגון האולטראס של הפועל תל אביב. מאוחר יותר במהלך המשחק חלק גדול מהאוהדים חזר, אך השערים לא היו מלאים.

במשטרת ישראל הגיבו: “במסגרת היערכות המשטרה הגיעו קומץ אוהדים עם חולצות ועליהן הדפס בוטה בגנות משטרת ישראל וקבוצה יריבה אחרת. פעולת המשטרה הינה על פי דין, ובסמכות המשטרה למנוע כניסה במידה ועולה חשש ממשי להפרת הסדר בכדי למנוע פגיעה בנפש וברכוש.

“לצערנו שוב אנו רואים מתן גיבוי של חלק מהגורמים המשפיעים על עולם הכדורגל, הנותנים לגיטימציה להתנהגות זו, תמיכה בקבוצת האוהדים הללו היא מתן גיבוי לגינוי עבודת המשטרה שעושה תפקידה נאמנה תוך שמירה על ביטחונם ושלומם של כלל האוהדים”.

עוד הוסיפו: “משטרת ישראל תמשיך לפעול על מנת לאפשר את קיומו של המשחק באופן תקין. אולם, לא נאפשר כל ניסיון להפר את הסדר ולהפריע למשטרה לבצע את תפקידה”.

תגובת הפועל תל אביב: “מאוד רצינו לחגוג את הניצחון היום עם כל הקהל שלנו, אבל לצערנו הגענו לימים נוראים שבהם מתעמרים ומתעללים באוהדי קבוצה מסוימת, אך ורק בשל היותם כאלה.

“אנו קוראים לגופים האוחזים בסמכויות החוקיות לניהול הכדורגל הישראלי לפעול בכל דרך כדי להגן על העצמאות והלגיטימיות שלו. זה לא קשור לכדורגל או לספורט ואנחנו לא נקבל את זה, לא נשלים עם זה ולא נסבול את זה”.