ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1515מיורקה15
1422-1314ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

החתמת שחקנים בברצלונה בינואר תלויה באראוחו

ההתפתחות במצבו של הבלם האורוגוואי תקבע את החלטת אלופת ספרד. דקו אמר שלא יבוצעו החתמות בחלון החורף, אך הדבר תלוי בעוד נסיבות. הפרטים המלאים

|
רונאלד אראוחו (IMAGO)
רונאלד אראוחו (IMAGO)

נכון לעכשיו, לברצלונה אין שום תוכנית לצרף שחקנים בחלון ההעברות של ינואר. דקו, המנהל הספורטיבי של המועדון, הבהיר זאת היטב בראיון. עם זאת, באירוע שנערך בידי 'לה ואנגוארדיה', ז'ואן לאפורטה השאיר פתח לאפשרות של צירוף שחקן אם תתגלה "מציאה" בחורף. כעת צצים פרטים חדשים: העמדה שבה בוחנת ברצלונה להתחזק היא בלם, אך הכל תלוי בהתאוששותו של רונאלד אראוחו בשבועות הקרובים.

ברצלונה עוקבת מקרוב אחרי מצבו הנפשי של הבלם האורוגוואי, שזקוק להתאושש רגשית לפני שישוב לשחק. המועדון העניק לו את כל הזמן הדרוש לשיקום. האנזי פליק והמנהל הספורטיבי מביעים בו אמון מלא. אם אראוחו לא יאריך יותר מדי את היעדרותו ויצליח להתגבר על הקשיים, בברצלונה מאמינים שלא יהיה צורך לחפש בלם אחר לחלון הקרוב. עם זאת, אם הבעיה תימשך, ייתכן שהמועדון יחפש חיזוק, משום שהלו"ז העמוס לא מאפשר מנוחה והקבוצה תזדקק לעוד עומק.

מה שברור בברצלונה הוא שהם חייבים להיות מוכנים. בהקשר זה, הנהלת המועדון דרשה מהמנהל הספורטיבי להיערך מראש. "דקו עובד קשה. בטוח שיהיו הזדמנויות בשוק. אינני יכול לומר את מי נחתים, אבל נהיה מוכנים. הכל חייב להיבחן לעומק", ציין לאפורטה. בינתיים, פליק מנצל עד תום את משאבי הסגל שלו ואפילו שלף את ג'רארד מרטין לתפקיד בלם שמאלי, והאחרון גם מספק הופעות מצוינות.

רונאלד אראוחו (IMAGO)רונאלד אראוחו (IMAGO)

לפני מספר ימים, חלק מהתקשורת העלו את האפשרות כי איניגו מרטינס יחזור וכי פליק יהיה מרוצה מהמהלך, אך האפשרות הזו נשללה. בכל מקרה, אם שחקן כלשהו יגיע בינואר, מדובר יהיה בהחתמה בעלות נמוכה בלבד, שכן ברצלונה תצטרך לרשום אותו בלה ליגה, ואת מגבלת הפייר פליי הכלכלי המועדון מרגיש היטב, בלשון המעטה.

למרות שלאפורטה טען שברצלונה מסוגלת לבצע השקעה משמעותית בהבאת שחקנים, התוכנית היא לשמור את המשאבים לחלון הקיץ, במקרה שיזדקקו להחליף את רוברט לבנדובסקי בחוד. בנוסף, הם צפויים לבחון אפשרות לצרף קיצוני נוסף אם מרקוס רשפורד לא יישאר. סעיף הרכישה של האנגלי עומד על 30 מיליון אירו.

