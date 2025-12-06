מי תעצור אותה? 1:3 לנערים א' של מכבי ת"א

לאחר פגרה בת כחודש ימים, הליגה הבכירה לשנתוני 2009 חזרה אלינו ובגדול. מרבית משחקי המחזור ה-10 בליגת נערים א' – על התקיימו להם היום (שבת). במוקד, המפגש המרתק בין מכבי פתח תקווה למכבי תל אביב, שתמיד מביא עמו כדורגל איכותי, משחק שהסתיים ב-1:3 לחבורה של ארז בלפר, ששומרת על מאזן של 11 ניצחונות רצופים ו-33 נקודות מלאות.

מעבר לכך, מכבי נתניה, שאירחה את הפועל כפר סבא, רשמה ניצחון, אלא ניצחון שלא ציפתה מול סגל כמו שיש לעמית ארצי. בסיום, 0:6 מוחץ. הפועל ירושלים, שיצאה לנתניה, שם פגשה את בית"ר טוברוק, ניצחה אותה בתוצאה 1:4. הפועל פתח תקווה לא התקשתה בסכנין, שם ניצחה המקומיים 0:3. נהלל יזרעאל השיגה ניצחון שלישי העונה בליגה, לאחר 1:2 על בני יהודה ת"א.

מכבי פתח תקווה – מכבי תל אביב 3:1

איך שלא תהפכו את הקערה, מכבי תל אביב של ארז בלפר העונה מטיילת בליגה. עם 11 ניצחונות רצופים, 47 שערי זכות (הנתון הגבוה בליגה) ו-33 נקודות מלאות, הצהובים-כחולים בלתי ניתנים לעצירה. לאחר 25 דקות משחק, מלאקו בירלי קבע 0:1 למכבי תל אביב, כשרגע לפני שריקת הסיום למחצית הראשונה, בן זוארץ השווה וקבע 1:1.

במחצית השנייה מכבי תל אביב מצאה את נקודות התורפה של מכבי פתח תקווה והבקיעה צמד שערים נוספים, בזכות רוני האוזי ועידו יוסף, שסוגר 15 שערי ליגה ומוביל הוא את טבלת כובשי השערים בליגה. את מרבית שעריה, מכבי תל אביב ספגה העונה במשחקי החוץ שלה (שבעה מתוך שמונת השערים).

מכבי נתניה – הפועל כפר סבא 0:6

לא כוחות. שחקניו של עמית ארצי עדיין ב"פגרה". לא הגיעו באמת למשחק, בעוד השחקנים של יובל עקיבא רשמו ניצחון ענק מבחינתם. בדומה לכמות השערים שהבקיעה מכבי נתניה, כך גם כמות הניצחונות עד כה העונה – שש במספר. שלו ג'נח וירין אביחצירה התכבדו בצמד כ"א, איתי דוד וזוהר שגב השלימו. כפר סבא בהפסד שישי העונה בליגה.

מכבי נתניה נערים א' (באדיבות המועדון)

בני סכנין – הפועל פתח תקווה 3:0

הפסד ליגה שישי העונה לבני סכנין, שנשארת לה במקום ה-17, לפחות עד ל-23/12, אז תפגוש הפועל קריית שמונה את מ.ס. אשדוד ובאם הצפוניים ינצחו, יורידו את סכנין למקום האחרון. שחקניו של עדי מישאל לא התקשו במיוחד ורשמו ניצחון שלישי העונה, משערים של יונתן מעוז (צמד) ומאור אסולין. סכנין טרם ניצחה העונה בבית שלה. הפועל פתח תקווה עם ניצחון חוץ ראשון העונה.

בית"ר טוברוק – הפועל ירושלים 4:1

שחקניו של עודד ברנע באו מוכנים יותר ויצאו מנתניה עם שלוש נקודות מלאות. טוברוק בהפסד חמישי העונה בליגה. לאחר 13 דקות, ינאי יצחק, הקפטן של הפועל ירושלים קבע 0:1. בהמשך, השלימו איתי זליקוביץ, דאגים אבי, ירדן יאור ואחמד ג'אבר. בדקות הסיום, שליו דיין צימק התוצאה (ל-4:1), ובן חדד (ל-5:2) בשערים שלא הועילו במאומה למארחים.

הפועל ירושלים נערים א' (באדיבות המועדון)

בני יהודה ת"א – מ.כ. נהלל יזרעאל 2:1

הקבוצה של אלירן פנספורקר רצה יותר ולקחה את מלוא הנקודות בשכונת התקווה, בזכות צמד שערים של אריאל פוירשטיין, מלך שערי הקבוצה לעת עתה, עם שישה כאלה בליגה. טספהון ברו הישווה זמנית למקומיים. הכתומים משכונת התקווה עם הפסד ביתי ראשון לעונה. נהלל יזרעאל עם נקודה מספר 10 העונה בליגה ועדיין – הקבוצה שספגה הכי הרבה שערים העונה (34).

מ.כ נהלל יזרעאל נערים א' (באדיבות המועדון)

שאר משחקי המחזור

הפועל באר שבע – הפועל רעננה (17:30)

מכבי חיפה – הפועל חדרה (19:00)

הפועל תל אביב – בית"ר ירושלים (7.12, 18:30)

הפועל קריית שמונה – מ.ס. אשדוד (23.12, 18:00)