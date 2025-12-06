יום שבת, 06.12.2025 שעה 15:42
שונות  >> הווינרים של השנה

גשאו איילה: תמיד חשוב לייצג את ישראל בכבוד

פרויקט ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של 2025. האתלט, שזכה במדליית כסף והיה שותף לזכייה בזהב הקבוצתית באליפות אירופה: "לא מתכוון לעצור"

|
גשאו איילה (שחר גרוס)
גשאו איילה (שחר גרוס)

המלחמה בישראל נמשכה שנתיים. עד חודש אוקטובר האחרון, רוב החטופים עדיין היו בשבי חמאס והחיילים נלחמו בחזית. המערכה בשנה האחרונה הגיעה גם לעימות עם איראן והכניסה מדינה שלמה לחרדה ולמקלטים, אך לצד זאת יכולנו בשנה החולפת גם קצת לחייך מדי פעם בזכות אותם ספורטאים גדולים שדאגו לשמח אותנו ברגעי ספורט מדהימים. כעת, לרגל סיום שנת 2025, מערכת ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של השנה. גם האתלט גשאו איילה נבחר לווינר של השנה.

לישראל יש את אחת מנבחרות המרתון החזקות באירופה ובין המובילות בעולם, וגם השנה המרתוניסטים הישראלים הוכיחו זאת. בין הבולטים והיציבים ביותר מנבחרת המרתון לגברים היה גשאו איילה, שזכה במדליית הכסף באליפות אירופה והיה שותף לזכייה במדליית הזהב הקבוצתית באליפות אירופה. כמו כן, הוא סיים במקום השביעי באליפות העולם בטוקיו. בנוסף, הפך לאתלט הישראלי הראשון שירד מזמן של שעה בריצת חצי מרתון וקבע שיא ישראלי חדש במרחק זה.

"אני שמח וגאה על הבחירה", אמר גשאו איילה. "זו הייתה עונה טובה מאוד ברמה האישית, אבל אני לא מתכוון לעצור רק בזה. הבחירה הזו היא לא רק הכרה אישית עבורי, אלא גם הזדמנות להוקיר על הדרך שעברתי, על ההשקעה ועל התמיכה שהיו לי. המסע שאנחנו עוברים כמרתוניסטים לאורך השנה, בפרט בשנה האחרונה, הוא לא פשוט, ולצד כל האתגרים, זכיתי להיות אחד מתוך הנציגים שנבחרו לייצג את המדינה בצורה הטובה ביותר".

גשאו איילה (איגוד האתלטיקה בישראל)גשאו איילה (איגוד האתלטיקה בישראל)

האתלט הוסיף: "תמיד חשוב לי לייצג את מדינת ישראל בכבוד ובגאווה גדולה, ובייחוד בימים שעברה ועוברת המדינה שלנו. זו זכות עבורי להיות חלק מההישגים החשובים עבור הספורט והעם שלנו, שתמיד נותן לי גב בכל מקום בעולם. אני מאחל לעצמי שיגיעו כמה שיותר רגעים כאלה ושאצליח לקבוע עוד שיאים אישיים. בהזדמנות הזו אשמח להודות לאיגוד האתלטיקה בישראל, הוועד האולימפי ומכבי ת"א על התמיכה. תודה גם לנותני החסות שלי, חברת הראל ביטוח ופיננסים, וחברת קרן השקעות mensch capital partners ובאופן כללי תודה לכל מי שתמך בי והאמין בי. אני מקווה שאמשיך לייצר רגעים מרגשים של גאווה והצלחה עבור כולנו".

