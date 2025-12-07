הרבה אם ואולי, אך ללא שום ספק: סיפור לאזטיץ'

"את האמת? כבר הזמנתי כרטיסי טיסה", אמר אחד מאנשי הצוות של ז'רקו לאזטיץ' ביציאה מבלומפילד ביום רביעי האחרון לעיתונאים שעמדו באזור היציאה מהאצטדיון, זה קרה דקות אחרי ה-1:2 המותח ומאוד חשוב של מכבי תל אביב על הפועל חיפה. זה אכן היה מאוד קרוב לכך. לא היה חסר הרבה כדי שהמאמן הסרבי יעזוב את ישראל וישלח את מיץ' גולדהאר לעבר אירוע דרמטי במיוחד במסגרתו אוהדים בודדים הצליחו לשלוח מאמן הביתה.

האירועים שהתרחשו בקריית שלום ביום שישי לפני שבוע ו-24 שעות לאחר מכן מחוץ לביתו של לאזטיץ' בתל אביב, היו בלתי נתפסים. ככל שהימים עברו והגרסאות של אנשי מכבי ת"א המשיכו לצאת החוצה, התברר גודל האירוע. אחד האנשים היותר ותיקים במועדון סיפר על אירועי אותו יום שישי: "זה היה רע, מאוד. זה לא סביר. אפשר להביע מחאה, אף אחד לא הבין איך אמורים להתנהל בסיטואציה שנוצרה שם. האם לצאת אליהם ולדבר איתם, האם להיכנס פנימה ולתת למשטרה לטפל. זה היה רע, אבל אף אחד לא האמין שזה יגיע לבית של המאמן".

לאזטיץ' כמעט גורש מישראל בידי אוהד אחד או שניים שהחליטו לשגר פצצת תאורה לאוויר מחוץ לביתו, אפשר להבין אותו, אפשר להבין את התגובה האמוציונלית והמיידית שלו כאשר ביקש לעזוב, וגם אפשר להבין את מיץ' גולדהאר וג'ק אנגלידיס. בימים האחרונים יש המון דעות על הנושא, לכאן או לכאן. תקשורת, אוהדים, לכולם יש מה להגיד. חלק בטוחים שאין דבר כזה שאוהד, שניים, חמישה, יצליחו לשלוח מאמן הביתה ושמיץ' גולדהאר היה חייב לעשות את הצעד שעשה.

לאזטיץ': היריבה הכי גדולה שלנו מאז הגעתי

אחרים אומרים שזה מאבק חשוב, שטוב שקרה, אבל מצרפים לכך אמירות של "גולדהאר יפטר אותו כשהוא ירצה, לא כאשר כמה אוהדים יחליטו", יש גם את החלק שטוען שלאזטיץ' הוא "מת מהלך", הם סבורים שמכבי תיקלע שוב לתקופה רעה ואז כבר לא יהיה אפשר להשאירו מקצועית. ויש את האופטימיים, אלה שאומרים - אם הוא ינצח את הפועל באר שבע ויתחיל רצף טוב בליגה, זה עוד יכול להסתיים באליפות מדהימה.

האמת, אין שום דרך לדעת לאן המקרה הזה ילך. לאזטיץ' של ההרכב שתוכנן לפתוח מול אשדוד ושל המשחק מול הפועל חיפה, הוא לאזטיץ' שפתאום מרוויח חלק מהסגל שלו בחזרה. אופק מליקה, נועם בן הרוש, קרווין אנדרדה ויון ניקולאסקו שפחות קיבלו הזדמנויות וחלקם לא קיבלו בכלל, חזרו לרוטציה שלו בגדול. אי אפשר להגיד שכולם הרשימו בצורה חסרת תקנה, אבל זה יכול להיות צעד בדרך לשינוי. עוד שחקנים, לעוד מישהו ייתפס, וכולנו יודעים שבליגת העל לפעמים שני שחקנים חמים זה כל מה שצריך כדי לרוץ לאליפות.

זה עוד ייגמר באליפות? לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

לאזטיץ' של הימים האחרונים הוא לאזטיץ' שונה, לפחות על פי ההתנהלות שלו כלפי חוץ, ומול התקשורת במיוחד. זה לא שהוא העניק ראיונות מדהימים או נאומים מלאי תוכן ועניין בעבר. ברוב מסיבות העיתונאים שלו וברוב הראיונות שלו אחרי המשחקים היו קלישאות גדולות ומעט תוכן מעניין. ישנו פרשן שאמר: "הוא עוד יעזוב את ישראל בלי להגיד דבר אחד מעניין, בדיוק כמו שמכבי אוהבת", אך הימים האחרונים אינם דומים אפילו לזה.

לאזטיץ' פגוע. אולי אפילו כועס. במכבי ת"א מרגישים שהתקשורת שיחקה תפקיד מרכזי בחימום הגזרה סביבו. עיתונאים שהוציאו את הלכלוך שהצטבר נגדו בקרב חלק מהשחקנים בקבוצה, כאלה שקראו לפטרו, פרשנים וגם כאלה שמסקרים את הקבוצה (כולל כותב שורות אלה), נתפסים במועדון כמי שהתסיסו את האוהדים עוד יותר. בסופו של דבר זה הסתיים עם שני אירועים קשים מאוד תוך יום אחד בלבד, ועל כן אף אחד לא מופתע או בא בתלונות למאמן שהגיע מאוד סגור וקר לשתי מסיבות העיתונאים האחרונות שלו. זה מתקבל על הדעת ואפילו הגיוני.

פגוע וכועס. לאזטיץ' (שחר גרוס)

ועדיין, במכבי ת"א צריכים לטפל באירוע שהתפתח לאחר מכן. גם אם הקהל מקבל או לא מקבל את ההחלטה להמשיך עם לאזטיץ', יש לא מעט שיח ברשתות מצד האוהדים שמרגישים שמיץ' גולדהאר "העדיף את המאמן על חשבון הקהל". זה אירוע שמצריך טיפול מהיר וחד של המנכ"ל, ג'ק אנגלידיס, כדי שכולם יבינו שהמאבק הוא לא בכל האוהדים אלא רק באלה שעשו את המעשים הפסולים.

הסרת עניין בדיקת תעודות הזהות ב-10-11 כנראה יוביל לשם הכי מהר שאפשר ובמועדון לא פוסלים בכלל שהם אכן יפסיקו עם זה בקרוב. בסוף הם חוזרים ואומרים - המאבק הוא מול אותם 11 מורחקים, לא מעבר לכך, ואם מישהו מהם הורחק שלא בצדק, גם לא תהיה בעיה לחזור אחורה, אבל המטרה היא לטפל במי שבאמת איימו ברצח ובמי שהגיעו לביתו.

ומה לגבי לאזטיץ'? מקצועית, למכבי ת"א יש בעיות שהיו פוגשות גם מאמן אחר. היא עדיין לא מצאה חלוץ שיביא לה מספרים, אך אולי שני השערים הרצופים של סייד אבו פרחי יתחילו שינוי במגמה הזאת. היא עדיין לא מקבל שערים או בישולים משחקני הכנף שלה, בקישור היא ממשיכה להיות בנויה בצורה כמעט מוחלטת על היכולת של כריסטיאן בליץ' והגנתית כולם רואים איזה הבדל עצום זה עם קמארה ובלי קמארה, אפילו כשהוא עולה בכשירות לא מלאה. גם עמדת השוער אינה קונצנזוס וינואר יכול להיות חלון מאוד דרמטי בכל הנוגע לשינויים בסגל.

שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

ספציפית לגבי הערב, לזכות לאזטיץ' עומדת העובדה שהוא כן יודע לשחק מול הפועל באר שבע. בעונה שעברה בליגת העל מכבי ת"א לא הפסידה במשחקים מול רן קוז'וק וחניכיו. בסופו של דבר כאשר הטבלה הייתה כל כך צמודה ודרמטית, ניתן להעריך שהניצחונות נגד ב"ש גם הביאו את האליפות. ניצחון בטרנר ישלח את מכבי ת"א למקום הראשון בסיומו של הסיבוב הראשון, ישאיר לה עוד משחק אחד באירופה בחודש דצמבר, ואחרי משחק הגביע מול הפועל חיפה יעביר אותה ללו"ז יחסית נורמלי עד סוף חודש ינואר, ומשם היא כבר תהיה באותה הסירה כמו שאר הליגה.

בעונה שעברה, כאשר העומס מאירופה דעך ומכבי עברה ליותר שבועות של משחק אחד בשבוע מאשר שבועות של שלושה ב-8 ימים, ראינו אותה הולכת ומשתפרת. כעת היא מגיעה לנקודת הזמן הזאת בדיוק. ניצחון בטרנר ולאזטיץ' בהחלט יכול להמשיך משם לאליפות, אבל גם תיקו לא יהיה חורץ גורלות במאבק.

רצו לנצח עבור המאמן. דור פרץ ואבו פרחי (רדאד ג'בארה)

אחרי המשחק מול הפועל חיפה שמענו את דור פרץ וסייד אבו פרחי מספרים כמה הם רצו לנצח עבור המאמן. אם זה אכן הלך הרוח הגורף בחדר ההלבשה כיום, אם המקרים האחרונים איחדו את כולם סביב המאמן לא רק ברמת ההנהלה הבכירה אלא גם ברמת השחקנים, מכבי ת"א בהחלט יכולה לצאת מפה לדרך חדשה ולעבור אחד הסיפורים המטורפים שהכדורגל הישראלי סיפר.

אם לא, אם עוד כמה תוצאות לא טובות יציפו את הכל מחדש, יהיה קשה גם ללאזטיץ' להרים את האירוע הזה לעבר אליפות נוספת. יותר מדי אם ואולי יש בסיפור, אבל על דבר אחד אין שום ספק - אסור להיכנע לאלימות. בזה גולדהאר בינתיים ניצח.