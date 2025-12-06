סולומון עלה בדקה ה-70, ויאריאל ניצחה 0:2

לא הרבה אנשים ציפו לכך בתחילת העונה, אבל ויאריאל ממשיכה להוכיח שהיא נמצאת חזק במאבק האליפות. הצוללת הצהובה נצמדה לברצלונה וריאל מדריד היום (שבת) עם 0:2 מול חטאפה, במשחק שבו מנור סולומון נכנס כמחליף בדקה ה-70.

הצהובים המשיכו בכושרם המרשים בליגה הספרדית עם ניצחון שישי ברציפות, אותו השיגו בסטייל. טייג’ון ביוקאנן כבש את הראשון בדקה החמישית של תוספת הזמן במחצית הראשונה, כשחתך מאגף ימין ושלח בעיטה מדהימה שנעצרה רק ברשת.

במחצית השנייה לואיס מייה קיבל כרטיס אדום ישיר שהשאיר את חטאפה ב-10 שחקנים, ולאחר מכן היה זה ז’ורז’ מיקאוטדזה שהכפיל את היתרון בדקה ה-64 לאחר שקיבל מסירה ארוכה משוער ויאריאל לואיז ג’וניור והקפיץ בדרך ל-0:2.

מנור סולומון כאמור נכנס כמה דקות לאחר השער השני והיה מעורב מאוד בדקות שלו על המגרש. הוא אף כבש שער בביצוע נהדר מבעיטה על סף הרחבה, אך השער נפסל בגלל עמדת נבדל שלו כשקיבל את הכדור.

שער אדיר של מנור נפסל, ויאריאל ניצחה 0:2

מהלך המשחק

דקה 45+5, שער! ויאריאל עלתה ל-0:1: איזה גול מדהים. טייג’ון ביוקאנן קיבל את הכדור באגף ימין, כדרר עד סף הרחבה ושלח בעיטה מושלמת ברגל שמאל על הפינה הרחוקה שלא השאירה לשוער היריבה שום סיכוי.

טייג'ון ביוקאנן חוגג (IMAGO)

דקה 57, כרטיס אדום! לואיס מייה הורחק לאחר עימות עם ביוקאנן ותגובה אלימה שלו לטענת השופט.

דקה 64, שער! ויאריאל עלתה ל-0:2: שוערה של ויאריאל, לואיז ג’וניור, שלח כדור ארוך על כל המגרש שהשאיר את מיקאוטדזה לבד. הגאורגי הקפיץ מעל השוער היישר לרשת.

ז׳ורז׳ מיקווטדזה חוגג (La Liga)

דקה 70: מנור סולומון עלה מהספסל והחליף את אלברטו מוליירו.

דקה 73: סולומון הכניס כדור עומק נהדר שהשאיר את קומנייסה מול השער ברחבה, הוא פירגן למיקאוטדזה שכבש, אבל השער נפסל בגלל נבדל.

דקה 82: מנור סולומון בדריבל נהדר על סף הרחבה סיים בבעיטה אדירה שנעצרה רק ברשת, אלא שהשער נפסל בגלל נבדל קטן. כמה חבל.