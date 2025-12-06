יום שבת, 06.12.2025 שעה 21:04
כדורגל ישראלי

דוד ולביא שותפו ביפן, חליחל כבש והפסיד אליפות

החלוץ עלה מהספסל ויוקוהאמה מרינוס נכנעה, הקשר שותף בהפסד של מאצ'ידה. אקס סכנין ודילה גורי סיימו את המחזור האחרון באכזבה. סבע ואמדספור ניצחו

|
דין דוד (IMAGO)
דין דוד (IMAGO)

יום שבת הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים ברחבי הגלובוס, כשרוב הליגות כבר הרימו קצב והקבוצות ממשיכות במרדף אחרי היעדים. מי שעוד נמצאים במרדף אחרי היעדים ומנסים לעזור לקבוצות אלו הם הליגיונרים שלנו מעבר לים, והיום חלק מהם שיחקו.

# המחזור האחרון בליגה היפנית סימן יום דרמטי במיוחד עבור שני הנציגים הישראלים, דין דוד ונטע לביא, שסיימו עונה רוויה בתנודות לצד תחושת החמצה. עבור דוד, שעלה מהספסל בדקה ה-77, המשחק מול קאשימה אנטלרס היה ניסיון אחרון לסיים את השנה בטעם טוב, אך יוקוהאמה מרינוס נכנעה 2:1, ובסופו של דבר גם ראתה את היריבה חוגגת אליפות.

# גם נטע לביא סגר את השנה בצורה מאכזבת. הקשר הישראלי נכנס כמחליף בדקה ה-74 במשחק של מאצ'ידה זלביה מול קאשיווה רייסול, אך קבוצתו הפסידה 1:0 במשחק שסימל היטב את התקופה האחרונה של המועדון. למרות ההפסד, מאצ'ידה סיימה את העונה במקום השישי עם 60 נקודות, נתון שמעיד על יציבות יחסית לאורך השנה, אך את ההצגה גנבה קאשיווה רייסול, שהשלימה עונה מוצלחת במיוחד וסיימה כסגנית האלופה.

נטע לביא (IMAGO)נטע לביא (IMAGO)

# אמדספור של דיא סבע ממשיכה במסע שלה אל עבר הליגה הראשונה בטורקיה, כשרשמה ניצחון דרמטי 3:4 על אומרנייספור. הקשר הישראלי, לו שישה שערים ושני בישולים עד כה העונה, רשם משחק טוב וסיים כאחד מהמצטיינים, על אף שלא כבש או בישל והוחלף בדקה ה-77. קבוצתו מדורגת שנייה בטבלת הליגה הטורקית השנייה, כשהיא בשוויון נקודות עם המוליכה פנדיקספור לה משחק חסר.

# עבדאללה חליחל לא פתח בהרכב של דילה גורי הגאורגית, אך הוא עלה מהספסל בדקה ה-59 ובדקה ה-75 גם כבש ב-2:2 של קבוצתו נגד דינמו טביליסי, במסגרת המחזור האחרון בליגה המקומית. לאור התיקו המאכזב, חליחל וחבריו הפסידו למעשה את האליפות בשתי נקודות לסבורטלו טביליסי.

# יונתן מולדר נכנס בדקה ה-30 במשחק של סלובצקו מתחתית הליגה הצ’כית, קבוצתו ניצחה 0:3 מפתיע במיוחד על ויקטוריה פלזן שבחלק העליון של הטבלה בזירה המקומית.

שון וייסמן שיחק 70 דקות במדי בלאו וייס לינץ, שהפסידה 2:0 למוליכה רד בול זלצבורג ונותרה תקועה עמוק במקום האחרון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */