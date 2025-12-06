דרישה להפסיק העסקת מאמן ולסלק את היו"ר

ארגון מאמני ומאמנות הכדורסל בישראל לאיגוד הכדורסל במכתב חריף, שבו נטען כי הפועל מטאור אשדוד מעסיקה מאמנים ללא תעודת מאמן תקפה וכי מדובר ב"הפרה חמורה של הוראות הדין". הארגון טוען כי המועדון מצפצף על חוק הספורט, וכי יו"ר המועדון, ניסים אטרקצ'י המשמש גם בתפקידים שונים במסגרת האיגוד, בין השאר, משקיף בהנהלת האיגוד, מאפשר תופעה זו ואף קשור אליה.

על פי המכתב, בקבוצת הנוער המחוזית של המועדון מאמן למעשה שרון אבטור, המחזיק תעודת מדריך בלבד ולא תעודת מאמן כנדרש בתקנונים. לטענת הארגון, אבטור אף עמד על הקווים במשחק רשמי שנערך ב-3 בנובמבר מול מ.כ קריית מלאכי, למרות שאינו מוסמך לכך.

בנוסף טוען הארגון כי במשחק נוסף מול הפועל מודיעין נרשם אטרקצ'י בטופס המשחק כמאמן, אך עזב את המגרש במחצית, ואת ניהול הקבוצה נטען כי העביר שוב לאבטור, בניגוד לתקנות. לפי המכתב, תרחיש דומה התרחש גם במשחק מול הפועל ברנר.

ניסים אטרקצי רשום כמאמן (צילום מסך)

גם בשבוע החולף במשחק מול הפועל ברנר, שוב אטרקצ'י נרשם בטופס המשחק כמאמן, כאשר מי שניהל את המשחק בפועל היה אבטור.

בארגון מאמני הכדורסל מזכירים כי מדובר, לטענתם, בהתנהלות שאינה חדשה. במכתב מובאת החלטה קודמת של בית הדין של איגוד הכדורסל משנת 2021, שבמסגרתה הורחק מאמן נשים שאימן במועדון ללא כל תעודה. עוד מצוין כי בשנת 2020 הורשע המועדון בשיתוף שחקנית שלא כדין בליגה הארצית לנשים. בנוסף, הארגון מציין כי בעונת 2020/21 הופקד על אימון קבוצת נוער אדם נוסף ללא תעודת מאמן עדי רותם שהחזיק לטענתם תעודת מדריך בלבד.

לדברי הארגון, אבטור עצמו אמר בשיחה עם יו"ר הארגון, אסי ולט, כי לא ידע שאסור לו לעמוד על הקווים, וכי איש במועדון לא דרש ממנו להציג תעודה מתאימה. ארגון המאמנים טוען שהדבר מעלה שאלות קשות על אופן ההתנהלות במועדון.

במכתב נטען כי אטרקצ'י, על אף תפקידיו באיגוד הכדורסל בעבר ובהווה, אינו מקפיד על התקנות ואף "מכשיר", לכאורה, עבודה של מאמנים שאינם מוסמכים התנהלות שפוגעת במאמנים בישראל ובאמון הציבור בגופים הממסדיים של הענף.

ניסים אטרקצי רשום כמאמן (צילום מסך)

עוד נטען כי גם לאחר שהארגון פנה לאטרקצ'י בנושא וביקש את התייחסותו, הוא לא הגיב, בניגוד להבטחותיו. "הוא עושה מה שהוא רוצה, לא מעניין אותו התקנונים וחוק הספורט", נכתב.

בסיום המכתב דורש הארגון מהאיגוד לנקוט צעדים ברורים: להפסיק לאלתר את העסקת מאמנים שאינם בעלי תעודת מאמן תקפה, לטפל בסוגיית העסקתו של אבטור, ולבטל את השתתפותו של אטרקצ'י בוועדות האיגוד בעונה הנוכחית וגם בהמשך.

המכתב נשלח ליו"ר איגוד הכדורסל עמוס פרישמן, למנכ"ל האיגוד רון סקיטל, למנכ"ל רשות הספורט באשדוד יורם אסרף, ליו"ר איגוד השופטים, לרכז הליגות באיגוד ולגורמים נוספים במשרד התרבות והספורט.

אני פניתי בנושא לאטרקצ'י כבר לפני כשבוע, הוא אז אמר לי: "תן לי 48 שעות ואשיב על הכל".

אז נתתי לאטרקצ'י שבוע ימים כדי להגיב לדברים. אך בפועל הוא ממשיך לצפצף על התקנון ולעשות מה שהוא רוצה. אתמול הוא שוב סירב להגיב לכל הדברים. כאשר הוא יחליט להגיב לדברים, אנחנו נשמח להביא את תגובתו לנושא. אבטור סירב אף הוא להגיב לדברים.