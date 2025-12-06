מחצית: מכבי רעננה - בני הרצליה 50:49

אחרי הפסקה בגלל פגרת הנבחרות, ליגת ווינר סל חזרה אלינו ובשעה זו נערך מפגש מסקרן במיוחד באולם מטרווסט, עם דרבי של השרון בו מכבי רעננה מארחת את בני הרצליה במסגרת המחזור השמיני של הליגה הבכירה בכדורסל בישראל.

נתחיל מהאורחת. הקבוצה של שי סגלוביץ’ עם שני ניצחונות העונה בשבעה מחזורים, כלומר חמישה הפסדים, ואת חודש נובמבר בכללי הם חתמו ללא אף ניצחון. דווקא פתיחת העונה הייתה טובה עם מאזן 1:2 חיובי, כשההפסד גם היה אפילו למכבי ת”א, אך מאז הגיעה נפילה ורעננה תנסה לשים לזה סוף כעת.

בצד השני קרה קצת ההפך. יהוא אורלנד והשחקנים שלו פתחו לא טוב בכלל את העונה, אבל כעת הם בכושר נפלא וכעת הם אפילו רוצים לעלות למאזן חיובי עם ניצחון. רעננה תצטרך לדעת איך עוצרים את אלייז’ה סטיוארט, שכרגע מוביל את הליגה בסלים ובשלושה משחקים הוא חצה את רף 30 הנקודות.

רבע ראשון: 30:33 לבני הרצליה

חמישיית מכבי רעננה: ג’ו רגלנד, דיילן קונץ, טייריס רדפורד, יותם חנוכי ולנארד פרימן.

חמישיית בני הרצליה: דנבר ג’ונס, שלו לוגשי, אלייז’ה סטיוארט, ג’ורדון ורנאדו וצ'ינאנו אונוואקו.

המשחק נפתח צמוד אך עם זאת בקצב מהיר והתקפי מאוד, כאשר שתי הקבוצות רשמו סקור גבוה ולא אפשרו אחת לשנייה לברוח. סטיוארט בלט בצד האורח ושמר על יתרון מינימלי לזכות יהוא אורלנד, בעוד בצד השני כיכב חנוכי שהגיע לדאבל פיגרס עוד ברבע הראשון. נואה קרטר עלה מהספסל של הרצליה והגיע גם הוא למספר דו ספרתי של נקודות, כל זאת כדי להמשיך את הקצב הגבוה של המשחק הזה ולהוביל את קבוצתו ליתרון 30:33 בסיום הרבע, כאשר שתי הקבוצות הבריקו מחוץ לקשת עם ארבע שלשות כל אחת.

רבע שני: 49:50 לבני הרצליה

הרבע נפתח עם נקודות של אונוואקו בצד אחד ושל קונץ בצד השני ששמרו על ההובלה של האורחת, אך שתי שלשות של רעננה, מידיהם של חן גיא ורגלנד קבעו שוויון 38:38. רעננה עוד עלתה ליתרון, אך הרצליה הפכה בהובלת מקס היידיגר וסטיוארט. רדפורד שמר את חניכיו של שי סגלוביץ’ בתמונה ועלה גם הוא למספר דו ספרתי של נקודות, ובירידה לחדרי ההלבשה 49:50 לחבורה האורחת.

רבע שלישי: