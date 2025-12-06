יום שבת, 06.12.2025 שעה 21:03
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

מחצית: מכבי רעננה - בני הרצליה 50:49

ליגת ווינר סל, מחזור 8: משחק בקצב התקפי, כאשר שתי הקבוצות צמודות אחת לשנייה ולא מאפשרות בריחות. קרטר וסטיוארט בולטים אצלל האורחת, חנוכי מנגד

|
אלייז'ה סטיוארט (רועי כפיר)
אלייז'ה סטיוארט (רועי כפיר)

אחרי הפסקה בגלל פגרת הנבחרות, ליגת ווינר סל חזרה אלינו ובשעה זו נערך מפגש מסקרן במיוחד באולם מטרווסט, עם דרבי של השרון בו מכבי רעננה מארחת את בני הרצליה במסגרת המחזור השמיני של הליגה הבכירה בכדורסל בישראל.

נתחיל מהאורחת. הקבוצה של שי סגלוביץ’ עם שני ניצחונות העונה בשבעה מחזורים, כלומר חמישה הפסדים, ואת חודש נובמבר בכללי הם חתמו ללא אף ניצחון. דווקא פתיחת העונה הייתה טובה עם מאזן 1:2 חיובי, כשההפסד גם היה אפילו למכבי ת”א, אך מאז הגיעה נפילה ורעננה תנסה לשים לזה סוף כעת.

בצד השני קרה קצת ההפך. יהוא אורלנד והשחקנים שלו פתחו לא טוב בכלל את העונה, אבל כעת הם בכושר נפלא וכעת הם אפילו רוצים לעלות למאזן חיובי עם ניצחון. רעננה תצטרך לדעת איך עוצרים את אלייז’ה סטיוארט, שכרגע מוביל את הליגה בסלים ובשלושה משחקים הוא חצה את רף 30 הנקודות.

רבע ראשון: 30:33 לבני הרצליה

חמישיית מכבי רעננה: ג’ו רגלנד, דיילן קונץ, טייריס רדפורד, יותם חנוכי ולנארד פרימן.

חמישיית בני הרצליה: דנבר ג’ונס, שלו לוגשי, אלייז’ה סטיוארט, ג’ורדון ורנאדו וצ'ינאנו אונוואקו.

המשחק נפתח צמוד אך עם זאת בקצב מהיר והתקפי מאוד, כאשר שתי הקבוצות רשמו סקור גבוה ולא אפשרו אחת לשנייה לברוח. סטיוארט בלט בצד האורח ושמר על יתרון מינימלי לזכות יהוא אורלנד, בעוד בצד השני כיכב חנוכי שהגיע לדאבל פיגרס עוד ברבע הראשון. נואה קרטר עלה מהספסל של הרצליה והגיע גם הוא למספר דו ספרתי של נקודות, כל זאת כדי להמשיך את הקצב הגבוה של המשחק הזה ולהוביל את קבוצתו ליתרון 30:33 בסיום הרבע, כאשר שתי הקבוצות הבריקו מחוץ לקשת עם ארבע שלשות כל אחת.

רבע שני: 49:50 לבני הרצליה

הרבע נפתח עם נקודות של אונוואקו בצד אחד ושל קונץ בצד השני ששמרו על ההובלה של האורחת, אך שתי שלשות של רעננה, מידיהם של חן גיא ורגלנד קבעו שוויון 38:38. רעננה עוד עלתה ליתרון, אך הרצליה הפכה בהובלת מקס היידיגר וסטיוארט. רדפורד שמר את חניכיו של שי סגלוביץ’ בתמונה ועלה גם הוא למספר דו ספרתי של נקודות, ובירידה לחדרי ההלבשה 49:50 לחבורה האורחת.

רבע שלישי:

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */